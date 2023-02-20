Microsoft дозволить поліпшити збір та аналіз доказів військових злочинів РФ.

На тлі повномасштабного російського вторгнення компанія Microsoft надасть Україні безкоштовний доступ до своєї хмарної платформи Azure.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, про відповідне рішення домовилися під час зустрічі в Мюнхені Генеральний прокурор Андрій Костін і віце-президент Microsoft Бред Сміт.

Microsoft дозволить поліпшити збір та аналіз доказів військових злочинів РФ. Як йдеться у повідомленні, встановлення повного ланцюга тих, хто стоїть за злочинами, неможливе без застосування методів OSINT - розвідка на основі відкритих даних.

Відео дня

"Масштаби військових злочинів Росії вимагають сучасних цифрових рішень для збору та аналізу доказів. Щиро вдячний за надання безкоштовного доступу до найсучаснішої системи Microsoft Azure... Щедрий жест Microsoft на підтримку України посилить здатність українських прокурорів і слідчих розслідувати звірства, вчинені військовими РФ", - зазначив Генпрокурор.

Microsoft та війна в Україні

Наприкінці березня 2022 року працівники Microsoft закликали керівництво повністю припинити роботу в Росії.

У березні 2022 року 2022 року компанія призупинила продаж нових продуктів та послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і підтримувати там офіси.

У червні стало відомо, що корпорація Microsoft приєдналася до списку відомих технологічних компаній, які скорочують або зовсім залишають Росію після вторгнення в Україну.

Корпорація Microsoft розширила підтримку України до кінця 2023 року і заявила про надання технологічної допомоги на 100 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: