Окремі студії вже отримали девкіти приставок.

Інсайдер Tez2 спеціалізується на іграх Rockstar Games і зазвичай розповідає про GTA, Red Dead Redemption і діяльність студії. Однак нещодавно він поділився відомостями про нові ітерації консолей поточного покоління. За словами інформатора, окремі компанії вже отримали девкіти (версії для розробників) майбутніх Xbox Series і PS5 Pro.

У відповіді одному з користувачів на GTAForums Tez2 написав: "Більшість ААА-студій повинні були отримати комплекти розробників вдосконалених [консолей] середини циклу або отримають їх до початку нового року".

У інсайдера запитали, чи володіє він перевіреною інформацією. Tez2 написав "звичайно" і послався на джерела, які бачили девкіти.

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Уточнимо, що під "вдосконаленими приставками середини циклу" маються на увазі Pro-версії. У випадку з минулим поколінням вони надійшли в продаж через три роки після виходу PS4 і Xbox One. Комплекти розробників розсилаються студіям заздалегідь для вивчення, тестування та оптимізації майбутніх ігор під нові консолі. Тобто умовні PlayStation 5 Pro і Xbox Series Pro надійдуть у продаж приблизно через два роки.

Що ще відомо про нові консолі

Раніше довірений інсайдер Том Хендерсон писав про випуск нової PS5. Вона з'явиться на полицях магазинів в 2023 році і буде мати знімний дисководо. Однак комплектуючі PlayStation 5 залишаться попередніми, а значить — ціна не повинна сильно змінитися.

Джерела Хендерсона нічого не чули про Pro-версії. А згадана PS5 зі знімним оптичним приводом не має до них відношення. І раз ця консоль вийде в 2023-му, то інсайдер припускає, що потенційні PlayStation 5 Pro і Xbox Series Pro з'являться не раніше 2024-го.

У травні на одній з конференцій компанія TCL Technology розповіла про реліз нових консолей Sony і Microsoft в 2023-2024 році. Вони будуть оснащені графічним процесором RX7700XT.

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