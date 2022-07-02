Приставка сірого кольору відсилає до розламаного Мйольніра.

У Microsoft вирішили відзначити прем'єру супергеройського фільму "Тор: Любов і грім" анонсом нової тематичної консолі.

Компанія представила лімітований Xbox Series X, який виглядає як молот головного героя, бога - громовержця.

Приставка сірого кольору відсилає до розламаного Мйольнір. Держак, який видно на промозображенні, судячи з усього, теж входить в комплект поставки. Хоча геймпад не показали, ймовірно, його також стилізують під молот.

Придбати таку консоль не вийде, але можна виграти в конкурсі. Всі умови можна прочитати на сторінці Xbox в Twitter.

Нагадаємо, світова прем'єра фільму запланована на 8 липня.

Як повідомляв УНІАН, Microsoft приєдналася до списку відомих технологічних компаній, які скорочують або зовсім залишають країну після російського вторгнення в Україну.

Напередодні компанія заборонила росіянам завантажувати останні операційні системи Windows 10/11. З'являється помилка, що файл не знайдено, або з текстом "виникла проблема з вашим запитом".

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