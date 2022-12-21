Ця фіча вже давно є в смартфонах на Android, але тільки в цьому році з'явилася в айфонах.

Здатність довго пропрацювати від одного заряду цінується в смартфонах на рівні з іншими важливими функціями. Виробники намагаються забезпечити максимальну "довгоживучість" своїх гаджетів, але в той самий час поліпшується й функціонал, який вимагає все більше і більше заряду.

Фахівці лабораторії DxOMark протестували витрати акумулятора з новомодною функцією Always On Display на флагманських смартфонах 2022 року й прийшли висновку, що після її включення ті розряджаються в 3, а хто й 5 разів швидше.

Функція "always-on" має на увазі, що екран смартфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу інформацію

Ця фіча вже давно є в смартфонах на Android і навіть має там різні хитрощі. В айфонах вона з'явилася тільки в цьому році й тільки в Pro-версіях iPhone 14. Відео дня

Так, при вимкненій і включеній функції iPhone 14 Pro Max пропрацював 466 і 122 годин відповідно, Google Pixel 7 Pro – 367 і 139 годин, Xiaomi 12S Ultra – 495 і 103 години, Samsung Galaxy S22 Ultra – 417 і 136 годин.

Як видно, з активованим режимом "always-on" краще за всіх себе показали флагмани Google і Samsung, тоді як айфон і сяомі пропрацювали помітно менше. Зате в звичайному режимі без використання AOD "яблучний" флагман і топ від Xiaomi стали кращими.

Разом з тим експерти підкреслили, що постійне використання Always On Display з часом може призвести до вигорання матриці в смартфоні, через що на екрані можна спостерігати ефект "залишкової картинки".

Раніше УНІАН ділився порадами, як довше зберегти заряд на телефоні в умовах відсутності світла. Нічого завантажувати або встановлювати не потрібно: всі необхідні інструменти вже вбудовані в систему.

До речі, якщо в пошуках нового смартфона, але не стежте активно за ринком, рекомендуємо список кращих пристроїв 2022 року в різних категоріях по співвідношенню "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє Китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

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