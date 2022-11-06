Всі представники рейтингу відрізняються тим, що зможуть витримати не менше 11 безперервного активного користування.

Багато хто помилково вважає, що автономність смартфона безпосередньо залежить від місткості його батареї. Насправді ж на це впливає безліч факторів: від енергоефективності процесора і система до оптимізації софта.

Відомий профільний портал Tom's Guide склав список з найбільш автономних і продуктивних пристроїв середньо-високого класу на сьогодні. Всі представники рейтингу відрізняються тим, що зможуть витримати не менше 11 годин безперервного користування.

Чемпіоном "автономності" назвали Asus ROG Phone 6 Pro, який випереджає свого найближчого переслідувача більш ніж на дві години. При безперервному використанні в режимі 167 Гц батареї смартфона вистачає на 15 годин і 30 хвилин. Автори зазначають, що це найкращий час автономної роботи, який вони зустрічали за останні п'ять років.

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Що стосується швидкості зарядки, то завдяки дротовій зарядці потужністю 65 Вт він за 15 хвилин з 0% заряджається до 50%.

Друге місце віддали iPhone 14 Pro Max з часом автономної роботи 13 годин і 39 хвилин. Відзначається, що це найдовший час, який айфон коли-небудь витримував в тесті батареї.

А ось по швидкості зарядки все не так райдужно, оскільки Apple все же дотримується дротової зарядки потужністю 20 Вт. iPhone 14 Pro Max потрібно близько півтори години, щоб повністю зарядитися.

Замикає трійку найбільш автономних смартфонів модель Nubia Red Magic 6 з показником 13 годин і 20 хвилин. Живиться пристрій від акумулятора на 4500 мАг зі швидкою 120-ватною зарядкою – до 50% смартфон заряджається всього за п'ять хвилин.

Які ще смартфони потрапили до рейтингу:

Moto G Power (2022): 13 годин 15 хвилин;

13 годин 15 хвилин; Asus Zenfone 9: 13 годин 13 хвилин;

13 годин 13 хвилин; Nubia RedMagic 6S Pro: 13 годин 13 хвилин;

13 годин 13 хвилин; Moto G Stylus (2022): 12 годин 30 хвилин;

12 годин 30 хвилин; iPhone 13 Pro Max: 12 годин 16 хвилин;

12 годин 16 хвилин; iPhone 14 Plus: 11 годин 57 хвилин;

11 годин 57 хвилин; OnePlus 10 Pro: 11 годин 52 хвилини.

ROG Phone 6 Pro: що потрібно знати про найавтономніший смартфон

Ігрові флагмани Asus ROG Phone 6 і 6 Pro були випущені в червні цього року. Вони не тільки найавтономніші, але й одночасно найпотужніші та найдорожчі ігрові телефони, які представлені на ринку. Ціна на звичайну модель в Україні починається від 44 тис.грн.

Обидва телефони мають 6,78-дюймові AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю FHD+ (2448×1080) та частотою оновлення 165 Гц. Що стосується фотоможливостей, то 50-Мп сенсор доповнюють 13-Мп "ширококутник" і макро-камера на 5 Мп. Можна писати відео в 8K або в Slow-mo з 480 fps.

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