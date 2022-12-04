Redmi Note 11T Pro – найкращий бюджетний смартфон на цей момент.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu оновили рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни й продуктивності. Дані були взяті за листопад 2022 року.

Традиційно, найкраще співвідношення ціни та якості демонструє китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

Redmi Note 11T Pro – найкращий бюджетний смартфон на цей момент

У діапазоні цін від нуля до $300 перше місце зайняв Redmi Note 11T Pro. У апарата 6.6-дюймовий екран, чипсет MediaTek Dimensity 8100 і батарея на 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт.

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Відразу за ним йде Motorola Edge s30. Замикає трійку недорогий OnePlus Ace Racing Edition в дизайні флагманського OnePlus 10 Pro.

Серед смартфонів вартістю до $450 лідер – Motorola Edge Х30. Попри статус "середняка", він може похвалитися селфі-камерою з рекордною роздільною здатністю 60 Мп. Також є підтримка 8K-зйомки та запису уповільненого відео в 960 FPS.

Сходинкою нижче розмістився Lenovo Legion Y70. iQOO Neo7 замикає трійку.

Nubia Z40S Pro – найкращий бюджетний флагман, який можна придбати в 2022

Серед моделей в ціновому діапазоні $450-600 найкращим вважається Nubia Z40S Pro, який виділяється на тлі конкурентів своїми фотоможливостями. Водночас, це перший комерційний смартфон Android з підтримкою магнітної зарядки.

Також в топі знайшлося місце OnePlus Ace Pro і vivo x90.

Серед більш дорогих смартфонів ($600- $750) виділяється камерафон Xiaomi 12S Pro, фішкою якого стала основна камера відразу з трьома сенсорами по 50 Мп – головний сенсор доповнений датчиком з кутом 115 градусів і телевиком.

Друге і третє місце розділили між собою моделі лінійки Asus Rog Phone 6 – Dimensity Edition 1 і Tencent Edition.

Найкращий з найкращих – Red Magic 7s Pro

І нарешті в рейтингу найдорожчих смартфонів ціною вище 750 доларів перше місце належить ігрофону Red Magic 7s Pro, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку.

Сходинкою нижче розмістився OPPO Find X5 Pro. Третє місце дісталося Xiaomi 12S Ultra.

Раніше в Google розповіли про корисні функції, які з'являться на Android-пристроях до кінця 2022. Серед них – нові стилі в редакторі колажів, режим для читання, шерінг ключів від автомобілів та інше.

До речі, якщо ви нещодавно оновились новеньким Android-смартфоном, УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки. Витратьте трохи часу, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом.

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