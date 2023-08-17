Всі вони пропонують якісний, яскравий екран, оптимальний для ігор й роботи процесор, а також велику автономність.

Якщо ви перебуваєте в пошуках бюджетного смартфона, який при цьому має всі необхідні в 2023 функції, редакція порталу Gizchina знайшла п'ятірку найкращих Android-пристроїв, доступних сьогодні за ціною менше ніж $150 або 5500 тисяч в гривнях.

Три з п'яти позицій в рейтингу займають пристрої Redmi та Poco, які заведено вважати королями бюджетного сегмента. Також знайшлося місце Realme і менш відомій широкій публіці CUBOT.

Росо M5 – практично ідеальний бюджетник. Його потужності вистачить не тільки для стабільної роботи системи, але і для запуску більшості ігор, а 90-герцовий екран на 6.58 дюйма приємний для очей. Також він отримав задню кришку з текстурою"під шкіру" і 3.5-мм мініджек для навушників.

За ним йде Poco M5s. У порівнянні зі звичайним М5, у нього процесор гірше і екран трохи менше, зате є подвійні стереодинаміки і захист корпусу по класу IP53. Також модель M5s обладнана помітно кращою камерою.

Замикає трійку ультрабюджетників Redmi Note 12 4G. Це збалансований смарт зі 120-герцовым AMOLED-дисплеєм, непоганими фотоможливостями (50+8+2 мегапікселів), і оптимальним процесором Snapdragon 685. Роз'єм для навушників і NFC-модуль теж на місці.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися Realme c53 і Cubot Note 50 – це збалансована і доступна пара гаджетів. Перший скопіював відразу дві головні фішки iPhone 14 Pro, тоді як другий виділяється великим акумулятором, якого вистачить на 2-3 дні роботи.

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Якщо бюджет побільше, УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів- "середнячків". Вони пропонують найкраще співвідношення ціни і якості, поєднуючи в собі всі необхідні функції і тривалу підтримку від виробника. До таких відносяться пристрої від Apple, Google, Samsung, Xiaomi, OnePlus і realme.

А якщо потрібна класична "дзвонилка", яку потрібно заряджати раз на тиждень, нещодавно Nokia випустила новий кнопковий телефон дешевше $30. Також він отримав потужний динамік, яким можна користуватися як колонкою.

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