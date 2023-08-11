Виробник обіцяє, що одного заряду вистачить на місяць в режимі очікування, а спілкуватися можна 20 годин без перерви.

Культовий бренд Nokia, власником якого сьогодні є HMD Global, представив новий кнопковий телефон Nokia 130 Music.

Як передає портал GizmoChina, головна особливість телефону – потужний динамік. Він розташовується на задній частині, де зазвичай знаходиться камера. По суті, телефоном можна користуватися як колонкою, а люди з ослабленим слухом точно почують вхідний дзвінок.

Окрім динаміка, новинка отримала знімний акумулятор місткістю 1 450 мАг, який легко можна замінити самостійно. Виробник обіцяє, що одного заряду вистачає на 30 днів в режимі очікування, а спілкуватися можна 20 годин без перерви.

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Також телефон отримав екран з діагоналлю 2,4 дюйма, слот для карти пам'яті до 32 ГБ, FM-радіо та 3,5 мм аудіо роз'ємом під навушники. Корпус телефону виготовлений зі зносостійкого полікарбонату.

Nokia 130 Миѕіс доступний в Індії в світло-золотому, темно-синьому і фіолетовому кольорах за ціною 1899 рупій (близько 800 грн). На AliExpress поки немає, але це справа часу.

Цього літа у Nokia також вийшов смартфон, який можна самостійно відремонтувати вдома. Користувач без проблем зможе замінити дисплея, акумулятор і інші компоненти, які частіше за інших виходять з ладу.

Інший виробник, Samsung, представив напередодні свій новий "бюджетник" з величезною автономністю. Модель Galaxy F34 просувається виробником як "монстр" за багатьма параметрами – від батареї і камери до дисплея.

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