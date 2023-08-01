До списку потрапили моделі від Apple, Google, Samsung, Xiaomi, OnePlus та realme.

У той час, як нові iPhone готуються переступити психологічну позначку в 1000 доларів, ринок доступних смартфонів кожен день поповнюється новими моделями і все більше недорогих девайсів пропонують адекватні за свої гроші специфікаціями.

Автори GizChina відібрали десятку найбільш збалансованих смартфонів на ринку в категорії "топ за свої гроші" – ціни на них варіюються від 250 до 500 доларів.

iPhone SE 2022 – найкращий смартфон Apple "за свої гроші". Гаджет вміщається в одній руці, має яскравий 4,7-дюймовий дисплей, спритний процесор, якісну камеру і навіть підтримку 5G.

– найкращий смартфон Apple "за свої гроші". Гаджет вміщається в одній руці, має яскравий 4,7-дюймовий дисплей, спритний процесор, якісну камеру і навіть підтримку 5G. Pixel 6a – найвигідніший смартфон Google. У нього компактні габарити, відмінний екран, потужний процесор, одна з найкращих камер в своєму класі, а головне – доступний цінник.

– найвигідніший смартфон Google. У нього компактні габарити, відмінний екран, потужний процесор, одна з найкращих камер в своєму класі, а головне – доступний цінник. Galaxy A54 5G

Pixel 7a – новинка отримала кілька значних апгрейдів у вигляді більш плавного екрана, швидкої зарядки і збільшеної автономності. А в плані функціонала вона практично нічим не поступається дорожчому Pixel 7.

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OnePlus Nord 2T 5G – цей смартфон виділяється на тлі конкурентів видатними фотоможливостями (50+8+2 мегапікселі) і реактивною зарядкою потужністю 80 Вт, який набирає з 0 до 100% за 19 хвилин.

– цей смартфон виділяється на тлі конкурентів видатними фотоможливостями (50+8+2 мегапікселі) і реактивною зарядкою потужністю 80 Вт, який набирає з 0 до 100% за 19 хвилин. POCO X5 Pro – відмінний варіант для тих, хто цінує баланс ціни і якості. Він отримав процесор Snapdragon 778G, якого точно вистачить на будь-які ігри, AMOLED-дисплей 120 Гц, потрійну камеру з об'єктивом 108 Мп, а також найлегший і тонкий корпус в серії POCO X.

– відмінний варіант для тих, хто цінує баланс ціни і якості. Він отримав процесор Snapdragon 778G, якого точно вистачить на будь-які ігри, AMOLED-дисплей 120 Гц, потрійну камеру з об'єктивом 108 Мп, а також найлегший і тонкий корпус в серії POCO X. Nothing Phone (1) – що відрізняє цей телефон середньої цінової категорії, так це його унікальний підхід до дизайну. Фішкою пристрою стала підсвічування з 900 світлодіодів і дисплей з симетричними рамками. До заліза теж ніяких питань немає.

Redmi Note 11 Pro – один з найбільш збалансованих середньобюджетників на ринку. Він коштує дешевше $300, однак при цьому володіє характеристиками які можна вважати флагманським.

– один з найбільш збалансованих середньобюджетників на ринку. Він коштує дешевше $300, однак при цьому володіє характеристиками які можна вважати флагманським. Xiaomi 12T – найдорожчий смартфон у списку, який все одно пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. При ціні в $500 покупці отримують один з найфункціональніших смартфонів, який може конкурувати з деякими флагманськими пристроями вищого класу.

– найдорожчий смартфон у списку, який все одно пропонує відмінне співвідношення ціни та якості. При ціні в $500 покупці отримують один з найфункціональніших смартфонів, який може конкурувати з деякими флагманськими пристроями вищого класу. realme 9 Pro Plus – смартфон з флагманськими функціями за доступною ціною. Завдяки AMOLED-дисплею, зображення виглядає чітко, а частота оновлення 90 Гц забезпечує безперебійну роботу. Крім того, час автономної роботи телефону вражає: понад 25 годин без підзарядки.

Якщо ви фанат Xiaomi, УНІАН ділився топом найкращих моделей китайського виробника для будь-якого бюджету. Вибрати можна як серед моделей Xiaomi, так і Redmi, яка є суббрендом компанії.

Також ми писали про незвично компактний смартфон на Android з невбивним корпусом. Це "малюк" з 4,3-дюймовим екраном і повним набором сучасних функцій, який переживе всі інші гаджети.

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