Єдиним безпечним місцем для завантаження програм на смартфон Android є Google Play Store.

Керівник служби безпеки Samsung розповів про найпоширенішу помилку, яку користувачі смартфонів допускають, тим самим піддаючи ризику свій пристрій і дані на них.

Найгірша помилка, яку може зробити будь-який користувач, полягає в тому, що він завантажує програми зі сторонніх ресурсів, а потім надає цим програмам непотрібні дозволи, розповів він виданню The Sun.

За словами експерта з безпеки, користувачам варто завантажувати додатки тільки з надійних магазинів, зокрема, Galaxy Store чи Google Play Store.

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Він уточнив, що в офіційних магазинах додатків діє функція безпеки Play Protect. У випадку, якщо буде виявлено потенційно шкідлива програма, вона автоматично видаляється з пристрою, пояснив експерт.

"Сьогодні смартфони містять більше конфіденційної інформації, ніж коли-небудь. Банківські рахунки, особисті фото і відео, інформація про вашу сім'ю, тому людям необхідно дбати про конфіденційність і безпеку свого смартфона", – уклав фахівець.

Нагадаємо, раніше на Android-смартфонах запрацювала нова функція, призначена для виявлення міток Apple AirTag або аналогічних гаджетів, які могли бути таємно прикріплені до ваших речей. Вона називається "Оповіщення про невідомі трекери".

Щоб перевірити наявність функції, зайдіть в розділ "Безпека" в меню "Налаштування". Поки нововведення запрацювало на пристроях Pixel і Samsung. Власники інших Android-гаджетів можуть очікувати появи цієї фічі найближчим часом.

Також УНІАН розповідав, як заповнити медкартку на смартфоні. Багато хто не використовує цю функцію, але вона у випадку НС може врятувати життя. Медкарта дозволяє користувачеві вказати дані про себе, які можуть виявитися важливими в критичній ситуації.

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