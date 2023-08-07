Galaxy S20, Note 20 та інші популярні моделі Samsung залишаться на Android 13.

Незважаючи на те, що смартфони Samsung можуть похвалитися одним з найдовших термінів підтримки, навіть найпопулярніші моделі з часом перестають отримувати оновлення.

Незабаром виробники почнуть масово оновлювати свої девайси до новітньої ОС Android 14. І Samsung стане однією з перших, разом з Google. Однак існує низка популярних моделей корейського бренду, які оновитися не зможуть і залишаться "за бортом", повідомляє SamMobile.

Наступні смартфони Samsung залишаться без Android 14:

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A22 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A32 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Samsung Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Всі перераховані вище моделі не отримають Android 14 і фірмову оболонку One UI 6.0, але вони продовжать отримувати патчі безпеки ще деякий час. Зазначимо, що якщо ваш пристрій працює на більш ранній версії Android, ніж 13, і він не згаданий в списку, то він також не отримає Android 14.

Відео дня

Першими оновляться до Android 14 і One UI 6.0, ймовірно, смартфони серії Galaxy S23, за ними підуть старіші флагмани серії S і складані Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5.

Android 14 – які фішки запропонує нова ОС

З цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS. Також в Android-смартфонах з виходом нової ОС з'явиться супутниковий зв'язок.

Першими ОС отримають пристрої Pixel і Samsung Galaxy. А вже зараз бета-версію Android 14 можна перевірити на смартфонах Google. Раніше УНІАН зібрав всі (підтверджені на сьогодні) смартфони, які зможуть оновитися до Android 14.

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