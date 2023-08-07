Незважаючи на те, що смартфони Samsung можуть похвалитися одним з найдовших термінів підтримки, навіть найпопулярніші моделі з часом перестають отримувати оновлення.
Незабаром виробники почнуть масово оновлювати свої девайси до новітньої ОС Android 14. І Samsung стане однією з перших, разом з Google. Однак існує низка популярних моделей корейського бренду, які оновитися не зможуть і залишаться "за бортом", повідомляє SamMobile.
Наступні смартфони Samsung залишаться без Android 14:
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy A22 (LTE/5G)
- Samsung Galaxy A32 (LTE/5G)
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy Tab A8
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)
- Samsung Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+
Всі перераховані вище моделі не отримають Android 14 і фірмову оболонку One UI 6.0, але вони продовжать отримувати патчі безпеки ще деякий час. Зазначимо, що якщо ваш пристрій працює на більш ранній версії Android, ніж 13, і він не згаданий в списку, то він також не отримає Android 14.
Першими оновляться до Android 14 і One UI 6.0, ймовірно, смартфони серії Galaxy S23, за ними підуть старіші флагмани серії S і складані Galaxy Z Fold5 і Galaxy Z Flip5.
Android 14 – які фішки запропонує нова ОС
З цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS. Також в Android-смартфонах з виходом нової ОС з'явиться супутниковий зв'язок.
Першими ОС отримають пристрої Pixel і Samsung Galaxy. А вже зараз бета-версію Android 14 можна перевірити на смартфонах Google. Раніше УНІАН зібрав всі (підтверджені на сьогодні) смартфони, які зможуть оновитися до Android 14.