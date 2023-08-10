Поки нововведення працює на пристроях Pixel і Samsung.

На смартфонах під управлінням ОС Android запрацювала нова функція, призначена для виявлення міток Apple AirTag або аналогічних гаджетів, які могли бути таємно прикріплені до ваших речей.

Фіча називається "Оповіщення про невідомі трекери" (Unknown tracker alerts). Сповіщення про невідомі трекери пропонують три способи захистити себе від небажаного стеження: повідомлення, дії і сканування, передає портал 9to5Google.

Поки що ця функція працює з Apple AirTags, але пізніше вона пошириться й на інші пристрої з трекерами. Користувачі будуть отримувати сповіщення про те, що трекер подорожує разом з ними, а також зможуть подивитися на карті історію переміщень трекера.

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Як перевірити, чи не стежать за вами

Щоб перевірити наявність функції "Оповіщення про невідомі трекери", потрібно зайти в розділ "Безпека" чи "Особиста безпека" в меню "Налаштування".

У випадку виявлення одного з таких трекерів користувач отримує інструкції з безпеки, в тому числі знімок екрана карти і вимкнення трекера шляхом вилучення батареї.

Ця функція буде доступна всім, у кого є пристрій Android 6.0 чи новіше. Поки нововведення вдалося виявити в смартфонах Google Pixel та Samsung. Власники інших Android-гаджетів можуть очікувати появи цієї фічі найближчим часом.

А тим часом в найближчі місяці очікується розгортання Android 14. З цікавого в новій ОС обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS.

Першими ОС отримають пристрої Pixel і Samsung Galaxy. А вже зараз бета-версію Android 14 можна перевірити на смартфонах Google. Раніше УНІАН зібрав всі (підтверджені на сьогодні) смартфони, які зможуть оновитися до Android 14.

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