У 2023 році ціна на твердотільні накопичувачі продовжувала падати, тоді як AMD повернула собі ігрову корону з новою серією процесорів.

В той час як штучний інтелект домінував у заголовках технічних новин, 2023-й став вдалим роком для комп'ютерного обладнання та інших гаджетів для ентузіастів.

Авторитетне видання Tom's Hardware підбило підсумки цього року, в який увійшли найкращі продукти з різних категорій. На думку спеціалістів, це найвидатніші гаджети і компоненти, які були випущені в 2023.

Процесор – AMD Ryzen 7 7800x3D. Цей восьмиядерний 16-потоковий CPU з гібридним кешем б'є чи не всі рекорди продуктивності в іграх. Його легко можна протиставити Intel Core i9.

AMD Ryzen 7 7800x3D. Цей восьмиядерний 16-потоковий CPU з гібридним кешем б'є чи не всі рекорди продуктивності в іграх. Його легко можна протиставити Intel Core i9. Відеокарта – Nvidia RTX 4070. Пропонує високу продуктивність, підтримку всіх актуальних технологій і, що важливо, розумну вартість в порівнянні з іншими новинками.

Nvidia RTX 4070. Пропонує високу продуктивність, підтримку всіх актуальних технологій і, що важливо, розумну вартість в порівнянні з іншими новинками. SSD-накопичувач – Crucial T700. Найшвидший SSD на ринку, який поклав початок моделям з підтримкою PCIe Gen5. Він в 22 рази швидше типового SSD з інтерфейсом SATA.

Crucial T700. Найшвидший SSD на ринку, який поклав початок моделям з підтримкою PCIe Gen5. Він в 22 рази швидше типового SSD з інтерфейсом SATA. Навушники – BlackShark V2 Pro. Цього року компанія Razer оновила свою гарнітуру, і внесені в неї поліпшення зробили пристрій ідеальним для геймінгу.

Відео дня

Клавіатура – Asus Rog Strix Scope II 96 Wireless. Девайс володіє відмінним шасі, найкращими перемикачами, а амортизувальна піна зробила роботу клавіатури практично безшумною.

Asus Rog Strix Scope II 96 Wireless. Девайс володіє відмінним шасі, найкращими перемикачами, а амортизувальна піна зробила роботу клавіатури практично безшумною. Материнська плата – ASRock Z790 Nova. Нова платформа, випущена спеціально для процесорів Intel 14-покоління. Це добре обладнана, приваблива материнка за розумною ціною.

ASRock Z790 Nova. Нова платформа, випущена спеціально для процесорів Intel 14-покоління. Це добре обладнана, приваблива материнка за розумною ціною. Ігровий монітор – Samsung Odyssey OLED G9. Поєднує в собі всі сучасні функції, а також пропонує вражаючу Double QHD-картинку на 49 дюймах з підтримкою 240 Гц і HDR.

Ігровий ноутбук – Acer Nitro 16. Забезпечує високу продуктивність і інші необхідні ігрові фічі менш ніж за 1000 доларів.

Acer Nitro 16. Забезпечує високу продуктивність і інші необхідні ігрові фічі менш ніж за 1000 доларів. Ноутбук для роботи – MacBook Pro з чіпом M3 Pro. За словами експертів, новинка Apple має найкращий екран, динаміки і "вебку". Не кажучи вже про продуктивність.

MacBook Pro з чіпом M3 Pro. За словами експертів, новинка Apple має найкращий екран, динаміки і "вебку". Не кажучи вже про продуктивність. Ігрова консоль – Steam Deck OLED. За півтора року існування Steam Deck Valve покращив її багатьма способами. Вона легше лежить в руках, але у неї більший і яскравіший 7,4-дюймовий OLED-дисплей з частотою 90 Гц.

Як повідомляв УНІАН, смартфон Nokia назвали одним з найкращих винаходів 2023 року. Девайс розроблявся спільно з інженерами iFixit, тому будь-який користувач може самостійно замінити практично будь-який зламаний компонент.

А головний техноблогер MKBHD назвав 10 найкращих смартфонів 2023. Загалом, це був хороший рік для шанувальників серії Google Pixel та Apple iPhone.

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