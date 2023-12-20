Переможці вибиралися в різних номінаціях, включаючи найкращий дизайн, батарея і "ціна-якість".

Відомий техноблогер під ніком MKBHD з 18-мільйонним YouTube-каналом підбив підсумки року, роздавши нагороди смартфонам. Загалом, це був хороший рік для телефонів серії Google Pixel та Apple iPhone.

Google Pixel 8 переміг у головній номінації – MVP. У виробника вийшов дуже збалансований і топовий пристрій – з яскравим екраном, оптимальною камерою типу "наведи і знімай" і цілою низкою ШІ-фішок. При цьому коштує він дешевше, ніж інші флагманські смартфони.

Нагадаємо, Google Pixel 8 – перший Android-смартфон на ринку, який буде оновлюватися протягом 7 років, тобто телефон буде актуальними до 2030 року. Для порівняння, Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

У категорії "Найкращий великий телефон" переміг Samsung Galaxy S23 Ultra – флагман з 6,8-дюймовим дисплеєм. На ньому приємно дивитися відео, грати в ігри та "серфити" в інтернеті. Найкращим компактним смартфоном став ASUS Zenfone 10 – хоча його дисплей не дуже маленький, 5,9 дюйма.

Найкращим камерофоном виявивсь iPhone 15 Pro Max. На відміну від конкурентів, останній айфон чудово справляється як зі зйомкою фото, так і відео. Переможці в інших номінаціях – нижче:

Найкращий за ціною-якістю – Samsung Galaxy A54

– Samsung Galaxy A54 Смартфон з найкращим дизайном – HONOR Magic V2

– HONOR Magic V2 Найкращий гнучкий смартфон – OnePlus Open

– OnePlus Open Найкраща батарея – iPhone 15 Plus

– iPhone 15 Plus Прорив року – Nothing Phone (2)

– Nothing Phone (2) Найгірший смартфон 2023 року – Solana Saga

Якщо ви в пошуках потужної начинки, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на цей момент. Лідер рейтингу за потужністю обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

А вже менше ніж через місяць відбудеться презентація наступного покоління флагманів Samsung. Попри низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

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