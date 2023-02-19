У список потрапили моделі від компанії Xiaomi, Realme, Vivo і Honor.

У 2023 році можна купити недорогі смартфони, які багато в чому не поступається флагманам, і готові порадувати своїх власників крутими характеристиками. Редакція порталу Gizchina склала рейтинг найкращих середньобюджетних смартфонів, які зараз продаються нижче $300 або 11 000 в грн.

У список потрапили як новинки, що вийшли в цьому місяці, так і представлені ще торік моделі, які не втратили своєї актуальності в 2023-му.

Poco X5 5G зайняв перше місце в ніші телефонів середнього класу. У смартфона 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц, батарея на 5000 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки, а за продуктивність відповідає Snapdragon 695. Також є стереодинаміки, NFC, модулі Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1.

Друге місце закріпилося за ще однією новинкою – Realme 10 Pro. Всередині у нього теж процесор Snapdragon 695, але екран IPS діагоналлю 6,72 дюйма. При цьому у смартфона є одна унікальна особливість – бічні рамки товщиною всього 1 мм.

Трійку лідерів замикає Redmi Note 12 Pro, який відрізняється зарядкою потужністю 67 і захистом за стандартом IP53. Інші технічні характеристики у нього теж на рівні: 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ пам'яті й акумулятор місткістю 5000 мАг.

На четвертому місці розташувався Vivo t2x зі 144-Гц дисплеєм і акумулятором на 6000 мАг. Замикає п'ятірку лідерів Honor Х8a, який помітно поступається іншим смартфонам в топі, але все ж може похвалитися основною 100-Мп камерою.

Відео дня

Раніше УНІАН писав, що новенький OnePlus Ace 2 встановив рекорд продажів серед всіх Android-смартфонів. У перші 37 хвилин зі старту продажів була розпродана вся партія пристроїв.

Також розповідали про "невбивний" смартфон від компанії Blackview з батареєю на півтора місяця. Номінально новинка коштує 300 доларів, але на AliExpress її можна придбати за $175 протягом обмеженого періоду часу.

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