Якщо вам потрібна бюджетна заміна смартфона, що вийшов з ладу, фахівці з Gizchina склали корисний топ, в якому зібрано найкращі бюджетні моделі, що вийшли в 2022-2023 році, вартістю до $150 або 5,5 тисячі в гривнях.
У список потрапили моделі від OnePlus, Redmi, Motorola, Samsung та Blackview. Остання спеціалізується на випуску "невбивних" смартфонів.
- Найкращим смартфоном на початок 2023 року вартістю до $150 назвали Redmi 12C – це бюджетник з великим 6,71 дюймовим екраном, "гучним динаміком" і Android 12. Також він може похвалитися акумулятором місткістю 5000 мАг.
- За ним слідує Moto G31, який, на відміну від інших представників списку, може похвалитися екраном OLED. Moto також відрізняється топовим для своєї ціни набором камер – окрім 50-Мп основної камери та макромодуля на 2 Мп, тут є "ультраширик" на 8 Мп.
- Замикає топ-3 бюджетних смартфонів OnePlus Nord N20 SE зі швидкою зарядкою 33 Вт і стереодинаміками, що дуже непогано для цього сегмента. Також в конфігурацію смартфона входить основна камера на 50 Мп, акумулятор місткістю 5000 мАг і 64 ГБ флеш-пам'яті.
На четвертому і п'ятому місці розташувалися пристрої Samsung і Blackvie. Galaxy А04е отримав екран 6,5 дюйма, здвоєні камери та батарею на 5000 мАг. Що стосується Blackview BV5200 Pro, то його головна "фішка" – невбиваність в особі захисту від води та пилу за стандартом MIL-STD-810H.
Раніше УНІАН писав, що новенький OnePlus Ace 2 встановив рекорд продажів серед всіх Android-смартфонів. У перші 37 хвилин зі старту продажів була розпродана вся партія пристроїв.
Також розповідали про "невбивний" смартфон від все тієї ж Blackview з батареєю на півтора місяця. Номінально новинка коштує 300 доларів, але на AliExpress її можна придбати за $175 протягом обмеженого періоду часу.