У список потрапили моделі від OnePlus, Redmi, Moto, Samsung, а також Blackview.

Якщо вам потрібна бюджетна заміна смартфона, що вийшов з ладу, фахівці з Gizchina склали корисний топ, в якому зібрано найкращі бюджетні моделі, що вийшли в 2022-2023 році, вартістю до $150 або 5,5 тисячі в гривнях.

У список потрапили моделі від OnePlus, Redmi, Motorola, Samsung та Blackview. Остання спеціалізується на випуску "невбивних" смартфонів.

Найкращим смартфоном на початок 2023 року вартістю до $150 назвали Redmi 12C – це бюджетник з великим 6,71 дюймовим екраном, "гучним динаміком" і Android 12. Також він може похвалитися акумулятором місткістю 5000 мАг.

За ним слідує Moto G31, який, на відміну від інших представників списку, може похвалитися екраном OLED. Moto також відрізняється топовим для своєї ціни набором камер – окрім 50-Мп основної камери та макромодуля на 2 Мп, тут є "ультраширик" на 8 Мп.

Замикає топ-3 бюджетних смартфонів OnePlus Nord N20 SE зі швидкою зарядкою 33 Вт і стереодинаміками, що дуже непогано для цього сегмента. Також в конфігурацію смартфона входить основна камера на 50 Мп, акумулятор місткістю 5000 мАг і 64 ГБ флеш-пам'яті.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися пристрої Samsung і Blackvie. Galaxy А04е отримав екран 6,5 дюйма, здвоєні камери та батарею на 5000 мАг. Що стосується Blackview BV5200 Pro, то його головна "фішка" – невбиваність в особі захисту від води та пилу за стандартом MIL-STD-810H.

Відео дня

Раніше УНІАН писав, що новенький OnePlus Ace 2 встановив рекорд продажів серед всіх Android-смартфонів. У перші 37 хвилин зі старту продажів була розпродана вся партія пристроїв.

Також розповідали про "невбивний" смартфон від все тієї ж Blackview з батареєю на півтора місяця. Номінально новинка коштує 300 доларів, але на AliExpress її можна придбати за $175 протягом обмеженого періоду часу.

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