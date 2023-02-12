Номінально новинка коштує 300 доларів, але на AliExpress її можна придбати за $175 протягом обмеженого періоду часу.

Китайська компанія Blackview, яка спеціалізується на випуску "невбивних" смартфонів, представила новинку під назвою Oscal S80. Вона не тільки не боїться пилу і вологи, але і може похвалитися досить місткою акумуляторною батареєю на 13 000 мА.

За заявами виробника, смартфон здатний працювати в режимі очікування більше півтора місяця. Втім, наводяться і більш цікаві параметри автономності. Наприклад, при температурі повітря -45 °C телефон здатний функціонувати до 10 годин, а при температурі 70 °C – 8 годин.

Щодо характеристик, то перед нами стандартний "середняк". Смартфон оснащений 6.58-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2408x1080 і володіє NFC-модулем, а також бічним датчиком відбитків пальців. Всередині – чіп MediaTek Helio G85 з 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ. За фото відповідатимуть дві основні камери на 12+8 Мп і фронтальна на 8 Мп.

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Вартість Blackview Oscal S80 – 300 доларів, але на майданчику AliExpress його можна придбати за 175 доларів (6800 грн) протягом обмеженого періоду часу.

Нагадаємо, раніше інший китайський вендор Ulefone випустив "найгучніший смартфон в історії". А ще у новинки всередині стоїть величезна батарея на 9600 мАг.

Також ми писали, що на ринку представлено найпотужніший пауербанк у світі - ним можна заживити все що завгодно. Зараз на випуск цієї штуковини збирають кошти через Kickstarter. Ціна питання – $2899.

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