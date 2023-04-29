До переліку увійти моделі від Google, Apple, Samsung, OnePlus, Motorola та Xiaomi

Редакція порталу Tech Advisor склала рейтинг найкращих смартфонів, які можна придбати в 2023 році. Топ розбитий за уподобаннями та бюджетом, а отже кожен знайде щось для себе.

До переліку увійти моделі від Google, Apple, Samsung, OnePlus, Motorola та Xiaomi. До кінця 2023 року нас чекає не так багато новинок, адже майже всі очікувані смартфони вже дебютували, тому це рейтинг буде актуальний ще довго.

Google Pixel 7 – найкращий вибір для більшості людей

Google Pixel 7 – смартфон майже без нюансів. Його головна перевага над конкурентами – оригінальний дизайн, першокласний софт і один з найкращих наборів камер типу "наведи і знімай".

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Базовий Pixel 7 відрізняється від Pro-моделі меншим екраном, часом автономної роботи, а також відсутністю додаткового телеоб'єктива з оптичним зумом. Але й коштує він на 300 доларів дешевше ($500). Загалом, за версією оглядачів, Pixel 7 – це найкращий телефон для більшості людей.

iPhone 14 Pro – найкращий Айфон

Якщо звичайний iPhone 14 являє собою незначне оновлення в порівнянні з iPhone 13, то "прошка" – це великий стрибок у порівнянні зі своїм попередником. Деякі зміни здаються незначними, але якщо вашому Айфону три або чотири роки, цей iPhone буде відчуватись як величезний апгрейд.

У плані фото тут все теж добре: 48-Мп датчик дозволяє виконувати кадрування з 2-кратним зумом на додаток до 3-кратного теле- і надширококутного об'єктива. Також Apple нарешті впровадила в айфони функцію Always-On Display і "новий чубок" Dynamic Island.

Galaxy S23 Ultra – телефон з максимум можливостей

Якщо вам потрібен телефон з максимальним набором функцій, Galaxy S23 Ultra – це ваш вибір. Коштує він недешево, але натомість користувачі отримують всі можливі фічі, які потрібні сучасному смартфону. Це і потрійна камера великого розміру, і гарний час автономної роботи, і потужний процесор, і, звичайно ж, унікальний стилус S-Pen.

Це один з небагатьох телефонів на ринку з квадратним корпусом і екраном, але його приємно тримати в руці завдяки високій якості збірки і красиво скошеним краям і екрану, пише Tech Advisor.

Хто ще потрапив до рейтингу

Google Pixel 6a – найкращий смартфон за співвідношенням ціни і якості;

OnePlus 11 – найкращий смартфон-флагман за співвідношенням ціни і якості;

iPhone 14 - "смартфон-універсал";

Galaxy Z Flip 4 – найкращий складний смартфон на ринку;

Motorola Moto G62 – найкращий бюджетний варіант;

Xiaomi 13 Pro – найкращий набір для фото та відео.

У 2023 році можна купити телефон, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені не більше $150. Фахівці порталу Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останні пару років.

Водночас УНІАН ділився рейтингом найкращих компактних смартфонів для покупки в 2023 році. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

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