У список потрапили моделі від лише трьох виробників: Apple, Samsung і Nokia.

Смартфони поступово збільшуються в розмірах. і зараз ми перебуваємо на етапі, коли більшість із них важко використовувати однією рукою. Однак у 2023 році все ще можна придбати невеликі телефони з екраном діагоналлю до 6 дюймів.

Експерти порталу PC Magazine представили добірку найкращих компактних телефонів на 2023 рік. Вони не займуть багато місця в кишені і підійдуть для повсякденних завдань, а також розваг.

Найкращий компактний iPhone – iPhone 13 mini

Найпотужніший апарат на ринку з компактних моделей. Якщо ви в пошуках актуального пристрою з високою продуктивністю і відмінними камерами в компактному розмірі, то iPhone 13 mini – оптимальний вибір. Від стандартної версії mini відрізняється тільки розмірами, діагоналлю екрана і трохи меншою місткістю акумулятора.

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Найкращий компактний смартфон на Android – Galaxy S23

Серед переваг смартфона можна виділити його компактність, високу продуктивність, хорошу автономність, розумну ціну і топові камери. Недоліками флагмана є відсутність підтримки UWB і повільна зарядка в порівнянні з більш дорогими S23+ і S23 Ultra.

Найдоступніший компактний iPhone – Apple iPhone SE (2022)

Це найдоступніший з нових моделей iPhone. Він відрізняється високою продуктивністю і поліпшеною автономністю в порівнянні з попередником. Водночас пристрій має застарілий дизайн і відсутній нічний режим, а також час роботи від однієї зарядки є найменшим серед новинок iPhone.

Найкращий складний смартфон – Galaxy Z Flip 4

При покупці цього смартфона ви отримаєте зручний другий екран із зовнішнього боку, незвичайний дизайн, хороший зв'язок і поліпшену автономність. Однак, недоліками пристрою є знижена ігрова продуктивність і камери з меншою кількістю функцій в порівнянні з іншими смартфонами преміум-класу.

Найкраща недорога кнопкова "розкладачка" – Nokia 2780 Flip

Цей смартфон володіє відмінною якістю зв'язку, підтримує Wi-Fi і FM-радіо, і при цьому продається за доступною ціною. Однак, варто враховувати, що час автономної роботи в ньому середній, а також деякі ключові застосунки можуть бути відсутніми, а операційна система навряд чи здасться найзручнішою.

Раніше Xiaomi представила суперкомпактну новинку з 5-дюймовим дисплеєм. Місткість акумулятора пристрою складає всього 2500 мАг, але при цьому виробник заявляє про один робочий день автономності і сім днів автономності в режимі очікування.

Якщо ви в пошуках чого потужніше, команда AnTuTu провела тести і склала свіжі рейтинги найпродуктивніших Android-смартфонів, доступних на глобальному ринку. На відміну від рейтингу за минулий місяць, всі топ-10 позицій дісталися смартфонам, які працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra і Find X6 Рго.

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