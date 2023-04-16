У список потрапили моделі від Poco, Redmi, Realme і OnePlus.

Цьогорічному Айфону приписують ціну в 100 тисяч гривень. Водночас в 2023 році можна купити телефон, здатний на все, що забажає користувач, маючи в кишені не більше $150 або 5,5 тисячі в гривнях. Фахівці Gizchina склали свій рейтинг найкращих бюджетних Android-смартфонів, що вийшли в останній рік.

До списку потрапили моделі від Poco, Redmi, Realme та OnePlus. Показово, що пристроїв самої Xiaomi в ньому немає, зате є відразу три моделі дочірніх марок.

Найкращим смартфоном для покупки до $150 назвали Poco M5, який отримав процесор MediaTek Helio G95, 6,58-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+ і основну камеру на 50 Мп. Окремо виділяється задник з текстурою "під шкіру".

За ним слідує Redmi A2 – найдоступніша модель в асортименті бренду. Працює вона на полегшеному Android 12 Go Edition, а "всередині" стоїть чіп MediaTek Helio G36 і батарея 5000 мАг. Спереду знаходиться IPS-екран на 6,52 дюйма з роздільною здатністю 1600×720 пікселів.

Замикає топ-3 супербюджетників Redmi 12C – новий "народний" улюбленець з великим 6,71 дюймовим екраном, процесором MediaTek Helio G85 і основною камерою на 50 Мп. Також він може похвалитися наявністю модуля NFC і "гучним динаміком". Відео дня

На четвертому і п'ятому місці розташувалися пристрої Realme і OnePlus. OnePlus Nord N20 SE отримав екран 6,5 дюйма, швидку зарядку 33 Вт і стереодинаміки. Що стосується Realme Narzo 50A Prime, то в його основній 50-мегапіксельній камері присутній монохромний датчик зображення, що рідкість для цього сегмента.

Якщо ви в пошуках топової продуктивності, команда AnTuTu провела тести і склала свіжі рейтинги найпотужніших Android-смартфонів, доступних на глобальному ринку. На відміну від рейтингу за минулий місяць, Всі топ-10 позицій дісталися смартфонам, які працюють на процесорах Qualcomm Snapdragon.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені realme 10 Pro+, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. За ним слідує Xiaomi 12S Ultra і Find X6 Рго.

Також УНІАН ділився топом смартфонів 2023, які довше за інших тримають заряд. Згідно з рейтингом, iPhone 13 Pro Max сьогодні є безперечним чемпіоном Apple за часом автономної роботи.

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