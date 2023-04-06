У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 11T Pro, а в найдорожчій – Red Magic 8 Pro+.

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували свіжі рейтинги найкращих Аndroid-гаджетів за співвідношенням ціни й продуктивності у різних цінових категоріях. Дані актуальні станом на перші три місяці 2023 року.

Як зазначають фахівці, в останні місяці мобільний ринок "захопили" моделі Redmi та OnePlus. Також згадується, що навесні-влітку нас чекає не так багато новинок, адже майже всі очікувані флагмани вже дебютували.

Redmi Note 11T Pro – найкращий бюджетний смартфон для купівлі в 2023

У найдешевшій категорії за ціною до 300 доларів перше місце дісталося Redmi Note 11T Pro. У нього геймерський екран з частотою 144 Гц, процесор MediaTek Dimensity 8100 і батарея на 5080 мАг з підтримкою швидкої зарядки 67вт.

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Відразу за ним йде OnePlus Ace Racing Edition і випущений в кінці березня Redmi Note 12 Turbo.

У цінному сегменті до $450 лідирує OnePlus Ace 2V – смартфон з Dimensity 9000, AMOLED-екраном і швидкою зарядкою на 80 Вт. На відміну від Ace 2, новинка виконана в новому для OnePlus дизайні тильної камери, з двома окремими зіницями сенсорів.

Друге і третє місце розділили між собою Lenovo Legion Y70 і Redmi K60.

Redmi K60 Pro – надійний "середняк" від перевіреного бренду

Топ смартфонів ціною до $600 очолив Redmi K60 Рго – один з найкращих апаратів за всю історію бренду. 6.67-дюймову OLED-матрицю з частотою 120 Гц доповнює топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 і батарея на 5000 мАг з підтримкою зарядки до 120 Вт. Основна камера як в Xiaomi 13 – Sony IMX800 на 50 Мп.

Друге місце займає vivo iQOO 11, а третє – OnePlus 11.

Серед більш дорогих пристроїв вартістю до $750 перше місце належить OPPO Find X6 – "найдосконалішому флагману" компанії. Головна фішка тут в камері-перископі з рекордно великим сенсором IMX890, який робить портрети рівня фотоапаратів.

На другому місці розташувалася vivo iQOO 11 Pro, а на третьому – Xiaomi 13 Pro.

Найкращий з найкращих – Red Magic 8 Pro+

Вже котрий місяць поспіль в рейтингу найдорожчих смартфонів вартістю $750 і вище лідирує Red Magic 8 Pro+, який отримав найтоповішу на сьогодні начинку.

Друге і третє місце розділили між собою моделі Honor Magic5 Pro з найкращою камерою на ринку смартфонів і Oppo Find X6 Pro з найяскравішим екраном у світі.

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