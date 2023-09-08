Лідерами остаточно закріпилися процесори Qualcomm Snapdragon, які виробники найчастіше встановлюють в свої флагманські моделі.

Платформа для тестування AnTuTu оновила рейтинг найпотужніших Android-смартфонів на цей момент, доступних на міжнародному ринку. Він помітно відрізняється від аналогічного рейтингу для китайського ринку.

Лідерами остаточно закріпилися процесори Snapdragon від Qualcomm, які виробники найчастіше встановлюють в свої флагманські моделі. 9 з 10 позицій рейтингу дісталося Snapdragon 8 Gen 2, і лише десяте місце віддали Snapdragon 8+ Gen 1.

Найпотужнішим Android-смартфоном на ринку сьогодні є Red Magic 8 Pro+, який дебютував ще наприкінці 2022 року.

Вбудований кулер на 20 000 оборотів в хвилину істотно допомагає підвищити продуктивність, відзначають експерти.

Також у нього є ігровий чіп Red Core 2, який відповідає за геймерські функції, на зразок правильної роботи тригерів, вібрації і підсвічування.

Друге місце дісталося Asus Phone ROG 7, а третє – Xiaomi 13. В цілому, переможна десятка виглядає так:

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Раніше фахівці AnTuTu також ділилися топом найращих Android-смартфонів 2023 року в категорії "ціна-якість". У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO11 Pro. Також наголошується, що в останні місяці мобільний ринок "захопили" так звані субфлагмани.

Що стосується "народного" рейтингу смартфонів, то найбільше в 2023 році користувачі задоволені Realme GT5, який зайняв своє місце в середньому ціновому сегменті. Цей "середняк" за $400, наприклад, обійшов Galaxy S23 Ultra і Xioami 13 Pro.

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