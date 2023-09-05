Новачок Realme відразу вибився в лідери рейтингу, змістивши таких "титанів", як Galaxy S23 Ultra і Xiaomi 13 Pro.

Бенчмарк AnTuTu опублікував "народний" рейтинг смартфонів – пристрої в ньому відбиралися на основі рецензій реальних користувачів. Окрім флагманів в топ пробився недорогий апарат Realme.

Актуальний рейтинг очолив Realme GT5, який днями почав продаватися в Китаї і відразу став хітом. Смартфон отримав 97,14% захоплених відгуків. Цей "середняк" за 400 доларів, наприклад, обійшов Galaxy S23 Ultra і Vivo x Fold2.

Головною "фішкою" Realme GT5 є суперпотужна зарядка на 240 Вт: всього за 80 секунд заповнюються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин. Також смартфон оснащений LED-підсвічуванням, найтоповішим процесором Qualcomm і 24 Гбайтам оперативної пам'яті.

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На четвертому і п'ятому місці розташувалися Nubia Z50 Ultra (93,58%) і Vivo x90 Pro Plus (93,04%), які в липні займали друге і третє місця рейтингу. Весь список можна переглянути нижче:

А тим часом в топі найпотужніших Android-смартфонів з'явився новий "король". Актуальний рейтинг AnTuTu очолив OnePlus Ace 2 Pro, який працює на розігнаному процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Коштує він при цьому трохи дорожче $400.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, є традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю пристроїв на сьогодні. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO11 Pro.

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