Пристрої Redmі і Realme з великим відривом випереджають інші моделі в списку.

Слідом за рейтингом флагманів розробники AnTuTu оновили і список найбільш потужних смартфонів середнього класу станом на сьогодні. Їх запасу продуктивності вистачить на багато років.

Лідирують в ньому дві моделі: Realme GT Neo5 SE і Redmi Note 12 Turbo. Обидва з показником понад 1,1 млн балів, і обидва працюють на Snapdragon 7+ Gen 2, який за потужністю майже не поступається флагманському Snapdragon 8 Gen 1.

У цього процесора немає проблем з перегрівом і троттлінгом, тому телефони на ньому спокійно тягнуть будь-які програми та ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Плюс, вони доповнені оперативної LPDDR5X і флеш-пам'яттю UFS 3.1, тому актуальними будуть ще довго.

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Інші вісім позицій зайняті смартфонами з чіпами MediaTek. Це Android-"середнячки" від брендів iQOO, Xiaomi, OPPO і OnePlus, які підійдуть як для повсякденних завдань, так і для геймінгу на максималках.

Вже найближчим часом в десятці, скоріш за все, з'явився новенький лідер – Redmi K70E. Він працює на чипсеті MediaTek Dimensity 8300-Ultra і за специфікаціями обходить деякі бюджетні флагмани. Також в списку можна чекати появи пристроїв з Snapdragon 7 Gen 3, наприклад, Honor 100.

Якщо брати всі смартфони, найпотужнішим на сьогодні є Red Magic 9 Pro+. Він оснащений потужною системою тепловідведення з випарною камерою і вентилятором, який охолоджує кулер на 22 тис.оборотів в хвилину. Тести говорять, що він майже на 30% швидше, ніж iPhone 15 Pro Max.

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