У них рекордно яскравий дисплей, найактуальніший чипсет Snapdragon 8 Gen 3,і рамки тонше, ніж у iPhone 15 Pro.

26 жовтня відбулася презентація нових флагманських смартфонів Xiaomi. Поки що смартфони представлені лише для Китаю, а глобальні версії вийдуть лише в наступному році. Дизайн в порівнянні з Xiaomi 13 змінився не сильно, зате начинка найактуальніша.

Моделі Xiaomi 14 та Xiaomi 14 Pro не тільки у всьому краще за попередників, але й по низці характеристик стали "найпершими на ринку". Зокрема:

У телефонах стоїть свіжий чипсет Snapdragon 8 Gen 3, представлений всього кілька днів тому. Він потужніше за актуальний Gen 2 на 30 відсотків і на 20% енергоефективніше, а в бенчмарку AnTuTu він набирає більше ніж 2 млн очок.

Обидві моделі оснащені першими в світі дисплеями з піковою яскравістю до 3000 ніт. Показово, що до цього лідером теж був Xiaomi з моделлю 13 Ultrа і дисплеєм на 2600 ніт.

Ці Xiaomi першими отримали фірмову систему HyperOS, яка прийшла на зміну MIUI. Головна зміна в тому, що смартфон стане пультом для всіх пристроїв, а в деяких завданнях вона буде швидше на 70%.

Загалом, обидві моделі схожі дизайном і начинкою, але все-таки відрізняються в деяких моментах. У базового Xiaomi 14 AMOLED LTPO-дисплей 6.36 дюйма з частотою 120 Гц, 16+1ТБ пам'яті в топі і батарея на 4610 мАг з зарядкою 90 Вт. Камери: основна Sony LYTIA T900 на 50 Мп + 50 Мп (ультраширік) + 50 Мп (телевик, 3,2х зум).

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Xiaomi 14 Pro отримав збільшений до 6.73 дюйма екран, акумулятор на 4880 мАг і зарядку 120 Вт. Камери також краще: 50+50+50 Мп, але на основній камері використовується змінна діафрагма, а сенсор — OmniVision OV50H.

Також обидва телефони пропонують підекранний сканер відбитків, NFC-модуль, динаміки з Dolby Atmos і навіть вологозахист IP68. А рамки у них тонше, ніж у iPhone 15 Pro.

При цьому вартість Xiaomi 14 і 14 Pro не змінилася в порівнянні з минулим поколінням: 3999 юанів (~20 000 грн) за базову версію і 4999 юанів (~25 000 грн) за "прошку". Версій 8/128 ГБ більше немає, а початкова конфігурація поставляється з 8 ГБ оперативки і накопичувачем на 256 ГБ.

Раніше цього місяця Xiaom випустила один з найдоступніших моніторів у своєму класі. Це унікальний пристрій за 70 доларів, який підійде як для вирішення офісних і домашніх завдань, так і для відеоігор.

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