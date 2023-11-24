Також новинка отримала немерехтливий екран, потужний процесор і унікальний дизайн.

У Китаї відбулася прем'єра середньобюджетної серії смартфонів Honor 100. Вона складається з двох моделей, які відрізняються зовнішнім виглядом, камерами і "начинкою".

Основний акцент на презентації був зроблений на Pro-моделі. Виробник запевняє, що смартфон пропонує якість знімання на "рівні дзеркальної камери", і в цьому плані "набагато випереджає iPhone 15", передає Gizchina.

На задній панелі у Honor 100 Pro розташовано три камери: основна Sony IMX906 (1/1,56 дюйма, 2 мкм, OIS+EIS) на 50 Мп, надширококутна на 12 Мп, а також телеоб'єктив на 32 Мп з 50Х гібридним зумом. Здвоєна фронтальна камера отримала сенсор Sony IMX816 на 50 Мп. У звичайному Honor 100 телеоб'єктива немає, а "фронталка" одна.

Також Pro-версія відрізняється від базової процесором Snapdragon 8 Gen 2 та підтримкою бездротової зарядки 66 Вт. У звичайному Honor 100 дебютував новенький Snapdragon 7 Gen 3. Ще обидва смартфони отримали топові екрани OLED з піковою яскравістю 2600 ніт та показником ШІМ 3840 Гц.

Серед інших цікавих особливостей лінійки Honor 100 – фірмовий чіп поліпшення зв'язку C1, який визначає вежу стільникового зв'язку з найвищим рівнем сигналу. Виробник заявляє, що мережа не буде пропадати навіть в ліфтах.

Ціни починаються з 2499 юанів (~12 500 грн) і 3399 юанів (~17 000 грн) за Honor 100 і 100 Pro відповідно. Поки в Китаї, терміни глобального анонсу новинок не розкриваються.

Раніше на цьому тижні бренд Nubia представив лінійку смартфонів Red Magic 9 Pro. Вони отримали не тільки найпотужніше залізо на сьогодні, але і абсолютно плоский корпус без виступаючої камери. Також до кінця цього місяця повинні представити Realme GT5 Pro, Meizu 21 і Redmi K70.

Раніше журналісти вибрали найкращі альтернативи Android для нових iPhone 15 та 15 Pro. У список потрапили як класичні, так і складні пристрої. І навіть знайшлося місце камерофону Sony.

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