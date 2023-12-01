Запасу продуктивності у кожного з них вистачить на багато років.

На глобальному ринку флагмани Red Magic з'являються вкрай рідко, зате в Китаї компанія регулярно випускає топові пристрої: наприклад, в кінці листопада компанія представила модель Red Magic 9 Pro+, яка виділяється найпродуктивнішим чипсетом на ринку.

Його лідерство підтверджує свіжий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів – пристрій набрав 2,18 млн балів, трохи випередивши vivo x100. Вони обидва базуються на самих передових процесорах: Snapdragon 8 Gen 3 і MediaTek Dimensity 9300 відповідно.

Окрім зв'язки найпередовішого заліза і 24 ГБ оперативної пам'яті, Red Magic 9 Pro+ також оснащено потужною системою тепловідведення з випарною камерою і вентилятором, який охолоджує кулер на 22 тис.оборотів в хвилину. Інакше кажучи, смартфон з запасом тягне будь-які програми та ігри і при цьому не перегрівається.

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Замикають п'ятірку найпотужніших смартфонів моделі лінійки iQOO 12 і Vivo X100 Pro. Якщо в жовтні з великим відривом лідирували Xiaomi 14 і 14 Pro, які першими отримали процесор Snapdragon 8 Gen3, то в листопаді їм дісталися лише 7 і 6 місця відповідно.

Red Magic 9 Pro+ буде носити звання "найпотужнішого" до виходу OnePlus 12. Ранні тести показали, що цей флагман, який теж отримав Snapdragon 8 Gen 3, набирає в бенчмарку AnTuTu майже 2,3 млн.

Як УНІАН вже писав, геймерський Red Magic 9 Pro+ отримав не тільки найпотужніше залізо на сьогодні, але і унікальний плоский корпус без виступаючої камери і з напівпрозорою спинкою. А об'єктиви камери інтегровані в заднє захисне скло.

Також доступна звичайна Red Magic 9 Pro: вона дешевша, але отримала максимум 12 ГБ оперативної пам'яті. Обидві моделі вже можна придбати в Китаї, починаючи від 615 доларів за звичайну версію та 770 доларів за Pro+.

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