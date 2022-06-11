Фахівці порталу XDA-Developers протестували ряд смартфонів 2022 року, в яких виробники роблять особливий упор на якість фото- і відеознімання.
Так, за версією XDA, найкращим та найуніверсальнішим рішенням є Ultra-версія Samsung Galaxy S22.
Що показово, попередник в особі Galaxy S21 Ultra утримував цей же титул майже весь 2021 рік. За словами експертів, жоден смартфон не може похвалитися настільки широким набором характеристик, як Galaxy S22 Ultra – від 120-градусного надширококутного об'єктива до 30-кратного зуму.
Основна камера в смартфоні Samsumg представлена великим 108-МП сенсором – все це доповнюється сенсором ToF з лазерним автофокусом. При цьому фахівці відзначили серед мінусів, що селфі на смартфоні зазвичай виглядають більш темними. Але загалом, Galaxy S22 Ultra є єдиним найкращим універсальним рішенням на ринку.
Переможці в інших категоріях:
- Найкраще денне фото – Google Pixel 6 Pro;
- Найкраща камера для нічного фотографування – Vivo X80 Pro ;
- Найкращі портрети – Google Pixel 6 & Pro;
- найкраща селфі-камера – Vivo V21;
- Найкраща надширококутна камера – Oppo Find X5 Pro;
- Найкраща камера для відео – iPhone 13 Pro;
- Смартфон з найкращими функціями і ПО для камери – Xiaomi Mi 11 Ultra.
Нагадаємо, раніше популярний бенчмарк AnTuTu склав щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.
А тим часом, за прогнозом аналітиків, у найближчі десять років вартість смартфонів сягне сотні тисяч гривень. Найдорожчою моделлю за традицією виявиться смартфон Apple.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Айфони перейдуть на USB-C - в ЄС схвалили єдиний стандарт зарядки для всіх гаджетів
- Що встановити на iPhone або iPad: Apple дала рекомендації по найкращим іграм і додаткам
- Meizu випустила бездротові навушники з незвичайним дизайном і за адекватною ціною (фото)