У тест потрапили такі пристрої, як Galaxy S22 Ultra, Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Фахівці порталу XDA-Developers протестували ряд смартфонів 2022 року, в яких виробники роблять особливий упор на якість фото- і відеознімання.

Так, за версією XDA, найкращим та найуніверсальнішим рішенням є Ultra-версія Samsung Galaxy S22.

Що показово, попередник в особі Galaxy S21 Ultra утримував цей же титул майже весь 2021 рік. За словами експертів, жоден смартфон не може похвалитися настільки широким набором характеристик, як Galaxy S22 Ultra – від 120-градусного надширококутного об'єктива до 30-кратного зуму.

Основна камера в смартфоні Samsumg представлена великим 108-МП сенсором – все це доповнюється сенсором ToF з лазерним автофокусом. При цьому фахівці відзначили серед мінусів, що селфі на смартфоні зазвичай виглядають більш темними. Але загалом, Galaxy S22 Ultra є єдиним найкращим універсальним рішенням на ринку.

Переможці в інших категоріях:

Найкраще денне фото – Google Pixel 6 Pro;

Найкраща камера для нічного фотографування – Vivo X80 Pro ;

Найкращі портрети – Google Pixel 6 & Pro;

найкраща селфі-камера – Vivo V21;

Найкраща надширококутна камера – Oppo Find X5 Pro;

Найкраща камера для відео – iPhone 13 Pro;

Смартфон з найкращими функціями і ПО для камери – Xiaomi Mi 11 Ultra.

Нагадаємо, раніше популярний бенчмарк AnTuTu склав щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.

А тим часом, за прогнозом аналітиків, у найближчі десять років вартість смартфонів сягне сотні тисяч гривень. Найдорожчою моделлю за традицією виявиться смартфон Apple.

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