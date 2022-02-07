Експерти GSMArena проаналізувала ринок та визначили найбільш популярні смартфони за підсумками перших місяців 2022 року.
Користувачів найбільше цікавила продукція Samsung – 5 із 10 моделей в списку належать південнокорейському виробнику.
Що показово, найпопулярнішим смартфоном 2022 року назвали ще не випущений Galaxy S22 Ultra, офіційна презентація якого відбудеться в цю середу. Слідом за ним йде Redmi Note 11 Pro 5g – один з перших у світі смартфонів на платформі MediaTek Dimensity 920.
"Народний" флагман Galaxy S21 FE, який дебютував у нас на початку січня, замикає трійку лідерів. Характеристики тут майже ті ж, що і у дорожчого Galaxy S21, але зате більше екран та місткість акумулятора.
Інші смартфони, що потрапили в рейтинг:
Samsung Galaxy A52s 5G
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Gionee G13 Pro
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro
- Samsung Galaxy A12
- Xiaomi Redmi Note 11
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Раніше УНІАН склав ТОП найкращих бюджетних смартфонів до 7 тисяч гривень з хорошою камерою і батареєю, що вийшли торік, і спробував розібратися, який смартфон з дешевих – найкращий.
Також ми ділилися цікавим рейтингом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.