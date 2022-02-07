Схоже, Samsung та Xiaomi задали новий тренд.

Експерти GSMArena проаналізувала ринок та визначили найбільш популярні смартфони за підсумками перших місяців 2022 року.

Користувачів найбільше цікавила продукція Samsung – 5 із 10 моделей в списку належать південнокорейському виробнику.

Що показово, найпопулярнішим смартфоном 2022 року назвали ще не випущений Galaxy S22 Ultra, офіційна презентація якого відбудеться в цю середу. Слідом за ним йде Redmi Note 11 Pro 5g – один з перших у світі смартфонів на платформі MediaTek Dimensity 920.

"Народний" флагман Galaxy S21 FE, який дебютував у нас на початку січня, замикає трійку лідерів. Характеристики тут майже ті ж, що і у дорожчого Galaxy S21, але зате більше екран та місткість акумулятора.

Інші смартфони, що потрапили в рейтинг:

Samsung Galaxy A52s 5G

Apple iPhone 13 Pro Max

Gionee G13 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Samsung Galaxy A12

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Раніше УНІАН склав ТОП найкращих бюджетних смартфонів до 7 тисяч гривень з хорошою камерою і батареєю, що вийшли торік, і спробував розібратися, який смартфон з дешевих – найкращий.

Також ми ділилися цікавим рейтингом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

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