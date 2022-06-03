Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно демонструє Xiaomi і її суббренд Redmi.

Популярний бенчмарк AnTuTu склав щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.

Для більшої зручності користувачів, рейтинг був складений в п'яти цінових категоріях: $0-300 доларів, $300-450, $450-600, $600-750 і $750+.

Найкращі серед доступних – Redmi Note 11T Pro і Motorola Edge S30

У бюджетному сегменті до $300 найкращим був визнаний Redmi Note 11T Pro, якому вистачило лише одного дня, щоб очолити травневий топ. Пристрій оснащений IPS екраном 6,6 дюйма (FullHD+) з частотою оновлення 144 Гц і чіпом Dimensity 8100.

Другим місцем довелося задовольнятися колишньому лідеру Motorola Edge S30 (12/256 ГБ), а третім – iQoo Neo5 SE (8/256 ГБ).

Серед пристроїв до $450 на першому місці розмістився Redmi Note 11T Pro+. Він відрізняється збільшеною до 120Вт потужністю зарядки, але зменшеною місткістю батареї – 4400 мАг. В основній камері сенсори на 64+8+2 Мп із шириком та макро.

Слідом за ним Realme GT у версії 8/256 ГБ і Motorola Edge X30.

Найкращі "середнячки" – iQOO Neo6 і Redmi K50 Pro

Серед смартфонів, за які просять від $450 до $600, пальму першості отримала модель iQOO Neo6 із чипом Snapdragon 8 Gen 1 і швидкою зарядкою 80 Вт, яка поповнює акумулятор з 0% до 30% за 5 хвилин.

Друге місце зайняв пристрій Redmi K50 Pro (12/256 ГБ), а на третє визначили Xiaomi Mi 12 (12/256 ГБ).

Телефони, що стоять дорожче – від $600 до $750, – теж отримали свого фаворита, ним став ігровий флагман Black Shark 5 Pro з екраном 144 Гц, SSD-накопичувачем і швидкою зарядкою потужністю 120 Вт.

Сходинкою нижче виявився Nubia Red Magic 7 Pro (12/256 ГБ). Третє призове місце дісталося Xiaomi Mi 12 Pro (12/256 ГБ).

Найкращий із дорогих телефонів – OnePlus 10 Pro

У категорії "дорого-багато", куди увійшли смартфони $750+, безумовним лідером став флагманський OnePlus 10 Pro з LPO-дисплеєм, зарядкою за 32 хвилини і камерою Hasselblad. В Україні ціна за нього стартує від 31 999 тис.грн.

На другому місці знаходиться Oppo Find X5 Pro, а на третьому – Vivo X80 Pro.

Раніше УНІАН писав про смартфон-монстр з батареєю на 21 000 маг. Розробники обіцяють тиждень без зарядки або понад три місяці роботи в режимі очікування. Вартість цього дива інженерної думки на AliExpress становить $ 600 або 18 тисяч у Гривнях.

Також ми приводили порівняння топових моделей iPhone, Samsung і Xiaomi аби з'ясувати, чий смартфон найкраще підходить для ігор.