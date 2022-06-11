Звичайно, найдорожчою моделлю за традицією виявиться смартфон Apple.

Ще 5-6 років тому було важко уявити собі смартфони вартістю понад $999, але сьогодні це прийнятна ціна за пристрій преміум-класу. Аналітики британського ритейлера Mozillion розрахували, скільки коштуватимуть смартфони в 2032 році, якщо ціни продовжать зростати такими ж темпами.

Про це повідомляє PhoneArena з посиланням на джерело.

Так, ціна флагманських iPhone зросла з $200 у 2012 році за iPhone 5 до $1100 за iPhone 13 Pro Max, збільшившись на 452%. Якщо ця тенденція збережеться, за Айфон 2032 року доведеться розщедритися на $6069 (~180 тисяч грн.)

Флагмани Motorola та Huawei йдуть наступними в списку смартфонів, ціни на які виросли найбільше за останнє десятиліття. Вартість преміальних смартфонів цих компаній до 2032 року може досягти $3,3 тис. (близько 100 тисяч грн) з 233% і 221% зростанням для американського та китайського виробника відповідно.

Samsung займає четверте місце зі зростанням приблизно на 184% серед своїх телефонів високого класу. У рейтингу зростання цін також значаться компанії Nokia (55%), OnePlus (142%) і Sony (105%).

Нагадаємо, раніше глава Nokia поділився прогнозом, що до 2030 року смартфон, яким ми його знаємо сьогодні, перестане бути найпоширенішим гаджетом і фактично піде в небуття. До цього часу людство почне активно користуватися абсолютно новими пристроями, переконаний він.

Водночас головний виконавчий директор Sony Semiconductor Тероші Сімідзу вважає, що смартфони перевершать за якістю професійні камери не пізніше 2024 року.

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