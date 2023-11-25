Очевидно, нова версія OneUI 6 скопіювала проблему екранів iPhone 15.

Samsung вже активно почала поширювати нову версію OneUI серед своїх пристроїв, і до кінця 2023 року оновитися має понад 35 девайсів, включаючи смартфони та планшети. Однак нова ОС неприємно здивувала деяких користувачів.

В інтернеті з'являються повідомлення від власників Samsung Galaxy, які стверджують, що оновлення One UI 6.0 загрожує вигоранням екрана. Це пов'язано з тим, що у фірмовій самсунгівській оболонці не працює функція Pixel Shift.

Функція Pixel Shift зміщує зображення на екрані з часовим інтервалом – це майже непомітно візуально, але перешкоджає поступовій деградації пікселів і підвищує термін служби екрана OLED. В One UI 5.0 Pixel Shift працює, однак, як виявилося, в One UI 6.0 вона вимкнена.

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Перевірити це можна на своєму смартфоні, зробивши скріншот інтерфейсу, потім відкрити його в "Галереї", розгорнути смартфон в горизонтальну орієнтацію і повернути у вертикальну.

Відразу після цього зробіть скріншот. Якщо елементи інтерфейсу рядка стану ідеально накладаються, то це означає, що зміщення пікселів не відбувається. Якщо ж елементи нібито змащені на кілька пікселів, як на скріншоті зліва, то зміщення є.

Таким чином, мова йде про програмну помилку, а не фізичну проблему. Найімовірніше, Samsung незабаром випустить оновлення, що виправить цей недолік, а тим, хто ще не оновився, поки краще почекати з переходом на нову ОС. Щоправда, в самій компанії ситуацію поки не коментують.

Нагадаємо, що незабаром після виходу iPhone 15 користувачі теж скаржилися на вигоряння екрана. Apple за тиждень виправила проблему з найближчим оновленням, і екрани, які до цього "вигоріли", різко перестали бути такими.

Поки що стабільна версія One UI 6.0 на Android 14 доступна власникам серії Galaxy S23 і S22. Але вже скоро її почнуть отримають середньобюджетні і бюджетні моделі. Майбутня флагманська лінійка Galaxy S24 буде працювати на One UI 6.0 прямо "з коробки".

Інші флагмани на базі Android оновляться до своїх оболонок до кінця року. Наприклад, у грудні пристрої Xiaomi почнуть отримувати HyperOS, яка прийшла на заміну оболонки MIUI.

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