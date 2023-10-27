На вчорашній презентації Xiaomi разом з новими флагманами анонсувала HyperOS – це заміна оболонки MIUI, на якій тепер будуть працювати всі пристрої компанії.
Сьогодні Xiaomi опублікувала офіційний список пристроїв, які першими отримають нову систему. У цьому списку смартфони, планшети, телевізори і не тільки.
Окрім свіжоанонсованих Xiaomi 14 та Xiaomi Watch S3, з грудня 2023 року по січень 2024-го оновлення HyperOS отримають ось ці пристрої бренду:
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi Pad 6
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED
- Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED
- Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED
- Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ version
- Xiaomi Sound
Раніше в мережі публікували більш розлогий список гаджетів, які повинні отримати підтримку HyperOS. Він охоплює майже всі актуальні моделі пристроїв Xiaomi і її суббрендів, представлені за останні два роки.
Міжнародна версія системи для пристроїв Xiaomi/Redmi/Poco очікується в першому кварталі 2024 року.
Головна зміна в HyperOS в порівнянні з MIUI полягає в тому, що смартфон в новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: смарт-годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобілів. Всі вони зі своїми налаштуваннями будуть з'являтися в шторці.
У плані зовнішнього вигляду HyperOS буде мати приблизно той же дизайн, що і MIUI, але продуктивність в деяких завданнях зросте на 70%. А на смартфонах розмір нової ОС становитиме всього 8,75 ГБ, що робить її найлегшою оболонкою Android.
Смартфони Xiaomi 14 не тільки першими отримають нову прошивку HyperOS, вони також оснащені найтоповішим "залізом" Snapdragon 8 Gen 3 і першими в світі дисплеями з яскравістю 3000 ніт. А рамки у них тонше, ніж у iPhone 15 Pro.