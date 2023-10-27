У цьому списку смартфони, планшети, телевізори і не тільки.

На вчорашній презентації Xiaomi разом з новими флагманами анонсувала HyperOS – це заміна оболонки MIUI, на якій тепер будуть працювати всі пристрої компанії.

Сьогодні Xiaomi опублікувала офіційний список пристроїв, які першими отримають нову систему. У цьому списку смартфони, планшети, телевізори і не тільки.

Окрім свіжоанонсованих Xiaomi 14 та Xiaomi Watch S3, з грудня 2023 року по січень 2024-го оновлення HyperOS отримають ось ці пристрої бренду:

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 75 Mini LED

Xiaomi TV S Pro 85 Mini LED

Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ version

Xiaomi Sound

Раніше в мережі публікували більш розлогий список гаджетів, які повинні отримати підтримку HyperOS. Він охоплює майже всі актуальні моделі пристроїв Xiaomi і її суббрендів, представлені за останні два роки.

Міжнародна версія системи для пристроїв Xiaomi/Redmi/Poco очікується в першому кварталі 2024 року.

Головна зміна в HyperOS в порівнянні з MIUI полягає в тому, що смартфон в новій концепції стане пультом для всіх пристроїв Xiaomi: смарт-годинників, телевізорів, роутерів і навіть електромобілів. Всі вони зі своїми налаштуваннями будуть з'являтися в шторці.

У плані зовнішнього вигляду HyperOS буде мати приблизно той же дизайн, що і MIUI, але продуктивність в деяких завданнях зросте на 70%. А на смартфонах розмір нової ОС становитиме всього 8,75 ГБ, що робить її найлегшою оболонкою Android.

Смартфони Xiaomi 14 не тільки першими отримають нову прошивку HyperOS, вони також оснащені найтоповішим "залізом" Snapdragon 8 Gen 3 і першими в світі дисплеями з яскравістю 3000 ніт. А рамки у них тонше, ніж у iPhone 15 Pro.

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