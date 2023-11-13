Корпорація Samsung опублікувала список своїх пристроїв, які оновляться до операційної системи Android 14 з інтерфейсом One UI 6.0 до кінця 2023 року. Серед них є як смартфони, так і планшети.
Слідом за Samsung Galaxy S23 серед перших апдейт отримають пристрої, що належать до флагманських лінійок минулих років – мова про серії S21 і S22. Крім того, не забули оновити і моделі початкового та середнього рівня. Нижче – повний список а сьогодні.
У список сумісних з One UI 6 моделей увійшли:
- Galaxy S23 — 30.10.2023 [вже оновлено]
- Galaxy S23 — 30.10.2023 [вже оновлено]
- Galaxy S23 Ultra — 30.10.2023 [вже оновлено]
- Galaxy S22 — 15.11.2023
- Galaxy S22+ — 15.11.2023
- Galaxy S22 Ultra — 15.11.2023
- Galaxy S23 FE — 20.11.2023
- Galaxy Z Flip 5 — 13.11.2023
- Galaxy Z Fold 5 — 13.11.2023
- Galaxy A34 — 13.11.2023
- Galaxy A54 — 13.11.2023
- Galaxy A14 5G — немає дати випуску
- Galaxy A13 5G — 20.11.2023
- Galaxy A33 5G — 20.11.2023
- Galaxy A52 — 27.11.2023
- Galaxy A52s 5G — 27.11.2023
- Galaxy A53 5G — 20.11.2023
- Galaxy A72 — 30.11.2023
- Galaxy S21 — 20.11.2023
- Galaxy S21+ — 20.11.2023
- Galaxy S21 Ultra — 20.11.2023
- Galaxy S21 FE — 24.11.2023
- Galaxy Z Flip 4 — 20.11.2023
- Galaxy Z Fold 4 — 20.11.2023
- Galaxy A13 — 27.11.2023
- Galaxy A14 — немає дати випуску
- Galaxy A23 5G — 27.11.2023
- Galaxy A25 5G — 01.12.2023
- Galaxy A52 5G — немає дати випуску
- Galaxy Tab A7 Lite — немає дати випуску
- Galaxy Z Flip 3 — 27.11.2023
- Galaxy Z Fold 3 — 27.11.2023
- Galaxy A04s — 04.12.2023
- Galaxy XCover 5 — 08.12.2023
- Galaxy A05s — немає дати випуску
Майбутня флагманська лінійка Samsung Galaxy S24 буде працювати на One UI 6.0 "з коробки". Прем'єра нових смартфонів, як очікується, відбудеться 17 січня, тобто на декілька тижнів раніше, ніж у попередників.
Користувачі, які оновилися до One UI 6.0, отримають оновлену панель швидких налаштувань зі спрощеним доступом до регуляторів, новенький шрифт і дизайн емодзі за замовчуванням, новий віджет з погодою, а процес перенесення даних з інших Android-смартфонів тепер став простіше.
Також в One UI 6.0 прокачали додаток "Камера": функція AI Image Clipping дозволить вирізати певні об'єкти з фотографій і перетворити їх в наклейки, які можна розмістити на інших фото. Samsung також оновила додаток Galaxy Enhance-X, який покращує якість фото за допомогою штучного інтелекту.
Інші смартфони на базі Android оновляться до своєї оболонки до кінця року. Наприклад, у грудні пристрої Xiaomi почнуть отримувати HyperOS, яка прийшла на заміну оболонки MIUI.