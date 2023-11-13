Оновитися зможуть як власники бюджетних моделей, так і флагманських.

Корпорація Samsung опублікувала список своїх пристроїв, які оновляться до операційної системи Android 14 з інтерфейсом One UI 6.0 до кінця 2023 року. Серед них є як смартфони, так і планшети.

Слідом за Samsung Galaxy S23 серед перших апдейт отримають пристрої, що належать до флагманських лінійок минулих років – мова про серії S21 і S22. Крім того, не забули оновити і моделі початкового та середнього рівня. Нижче – повний список а сьогодні.

У список сумісних з One UI 6 моделей увійшли:

Galaxy S23 — 30.10.2023 [вже оновлено]

Galaxy S23 — 30.10.2023 [вже оновлено]

Galaxy S23 Ultra — 30.10.2023 [вже оновлено]

Galaxy S22 — 15.11.2023

Galaxy S22+ — 15.11.2023

Galaxy S22 Ultra — 15.11.2023

Galaxy S23 FE — 20.11.2023

Galaxy Z Flip 5 — 13.11.2023

Galaxy Z Fold 5 — 13.11.2023

Galaxy A34 — 13.11.2023

Galaxy A54 — 13.11.2023

Galaxy A14 5G — немає дати випуску

Galaxy A13 5G — 20.11.2023

Galaxy A33 5G — 20.11.2023

Galaxy A52 — 27.11.2023

Galaxy A52s 5G — 27.11.2023

Galaxy A53 5G — 20.11.2023

Galaxy A72 — 30.11.2023

Galaxy S21 — 20.11.2023

Galaxy S21+ — 20.11.2023

Galaxy S21 Ultra — 20.11.2023

Galaxy S21 FE — 24.11.2023

Galaxy Z Flip 4 — 20.11.2023

Galaxy Z Fold 4 — 20.11.2023

Galaxy A13 — 27.11.2023

Galaxy A14 — немає дати випуску

Galaxy A23 5G — 27.11.2023

Galaxy A25 5G — 01.12.2023

Galaxy A52 5G — немає дати випуску

Galaxy Tab A7 Lite — немає дати випуску

Galaxy Z Flip 3 — 27.11.2023

Galaxy Z Fold 3 — 27.11.2023

Galaxy A04s — 04.12.2023

Galaxy XCover 5 — 08.12.2023

Galaxy A05s — немає дати випуску

Майбутня флагманська лінійка Samsung Galaxy S24 буде працювати на One UI 6.0 "з коробки". Прем'єра нових смартфонів, як очікується, відбудеться 17 січня, тобто на декілька тижнів раніше, ніж у попередників.

Відео дня

Користувачі, які оновилися до One UI 6.0, отримають оновлену панель швидких налаштувань зі спрощеним доступом до регуляторів, новенький шрифт і дизайн емодзі за замовчуванням, новий віджет з погодою, а процес перенесення даних з інших Android-смартфонів тепер став простіше.

Також в One UI 6.0 прокачали додаток "Камера": функція AI Image Clipping дозволить вирізати певні об'єкти з фотографій і перетворити їх в наклейки, які можна розмістити на інших фото. Samsung також оновила додаток Galaxy Enhance-X, який покращує якість фото за допомогою штучного інтелекту.

Інші смартфони на базі Android оновляться до своєї оболонки до кінця року. Наприклад, у грудні пристрої Xiaomi почнуть отримувати HyperOS, яка прийшла на заміну оболонки MIUI.

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