На додачу до перегріву і роздутої батареї екран Айфон може вигоряти всього через кілька днів після початку використання.

У соцмережах почали з'являтися скарги на вигорілий екран від користувачів iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. Сталося це менш ніж через два тижні після покупки смартфона.

На цю історію вже звернули увагу китайські ЗМІ. Як здається, у всіх випадках причиною проблеми стала функція Always on Display, а може бути, і злощасний перегрів самого смартфона. Не виключено, що обидва фактори об'єдналися І сталося те, що сталося.

Водночас, як відзначають деякі експерти, можливо, це не апаратний дефект екрана iPhone 15, тобто не справжнє вигорання, а щось, що можна буде виправити за допомогою оновлення програмного забезпечення. Apple, за традицією, утримується від коментарів.

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Ось як вигорають дисплеї Айфона менше ніж за два тижні:

Вигорання пікселів в OLED-екранах при тривалому відображенні статичної картинки є широкою проблемою, яка охоплює не тільки телефони Apple. Але для того, щоб екран вигорів, повинні пройти місяці, а не тижні.

Зауважимо, що екрани iPhone 14 Pro теж вигорали, але тоді в Apple заявляли, що "подібні смартфони не мають проблем і можуть використовуватися в звичайному режимі".

З Pro-лінійкою iPhone 15 щось не те

Користувачі скаржаться на перегрів нових iPhone, дехто каже, що смартфон неможливо тримати в руках. Причому, відбувається це не тільки під час використання або зарядки пристрою. Телефони можуть грітися навіть просто так, коли лежать без діла.

Пізніше з'ясувалося, що проблема з перегрівом може привести до куди більш серйозних наслідків, ніж гарячий корпус. Користувачі iPhone 15 Pro почали повідомляти про здуття акумуляторів і відшарування екранів. Днями компанія випустила оновлення iOS 17.0.3, але тести показують, що проблема з перегрівом нікуди не поділася.

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