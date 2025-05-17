OpenAI представила найпотужніший ШІ-генератор коду - Codex / фото ua.depositphotos.com

OpenAI оголосила про запуск попередньої версії свого найпотужнішого на сьогоднішній день ШІ-асистента для програмування – Codex. Він працює на базі моделі codex-1, вдосконаленої версії "мислездатної" о3, оптимізованої під програмну розробку.

У компанії кажуть, що codex-1 точніше виконує інструкції та генерує чистіший код порівняно з o3, перевіряючи його доти, доки він не досягне потрібних результатів. Він також вміє виправляти помилки, аналізувати кодову базу і виконувати безліч інших завдань.

Працює Codex у хмарі, що дає змогу використовувати його як з комп'ютера, так і через браузер. Він підтримує одночасне виконання декількох завдань, а час виконання залежить від складності й може становити від 1 до 30 хвилин. Крім того, Codex можна інтегрувати з акаунтом на GitHub.

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Усередині OpenAI інструмент уже використовують інженери для одночасного виконання кількох завдань, а зовнішні тестувальники застосовують його для відстеження стабільності сервісів. Як обіцяють у компанії, у майбутньому Codex стане ще автономнішим.

Codex уже доступний підписникам тарифів ChatGPT Pro, Enterprise і Team, а в майбутньому його інтеграція пошириться на Plus і Edu. Спочатку OpenAI буде дуже "щедрою", але протягом наступних тижнів почне вводити плату залежно від попиту. Щоб їх розширити, буде потрібно доплатити.

У ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування

Як УНІАН уже писав, понад 52 тисячі айтішників було звільнено в усьому світі з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів, яким бачить майбутнє ChatGPT, викликавши бурхливі обговорення. Він заявив, що в перспективі ШІ-асистент стане настільки персоналізованим, що пам'ятатиме кожну деталь життя користувача.

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