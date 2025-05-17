У ChatGPT з'явився найпотужніший на сьогодні ШІ-асистент для програмування

Він генерує код, виправляє помилки і може виконувати кілька завдань одночасно.

OpenAI оголосила про запуск попередньої версії свого найпотужнішого на сьогоднішній день ШІ-асистента для програмування – Codex. Він працює на базі моделі codex-1, вдосконаленої версії "мислездатної" о3, оптимізованої під програмну розробку.

У компанії кажуть, що codex-1 точніше виконує інструкції та генерує чистіший код порівняно з o3, перевіряючи його доти, доки він не досягне потрібних результатів. Він також вміє виправляти помилки, аналізувати кодову базу і виконувати безліч інших завдань.

Працює Codex у хмарі, що дає змогу використовувати його як з комп'ютера, так і через браузер. Він підтримує одночасне виконання декількох завдань, а час виконання залежить від складності й може становити від 1 до 30 хвилин. Крім того, Codex можна інтегрувати з акаунтом на GitHub.

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Усередині OpenAI інструмент уже використовують інженери для одночасного виконання кількох завдань, а зовнішні тестувальники застосовують його для відстеження стабільності сервісів. Як обіцяють у компанії, у майбутньому Codex стане ще автономнішим.

Codex уже доступний підписникам тарифів ChatGPT Pro, Enterprise і Team, а в майбутньому його інтеграція пошириться на Plus і Edu. Спочатку OpenAI буде дуже "щедрою", але протягом наступних тижнів почне вводити плату залежно від попиту. Щоб їх розширити, буде потрібно доплатити.

Як УНІАН уже писав, понад 52 тисячі айтішників було звільнено в усьому світі з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів, яким бачить майбутнє ChatGPT, викликавши бурхливі обговорення. Він заявив, що в перспективі ШІ-асистент стане настільки персоналізованим, що пам'ятатиме кожну деталь життя користувача.

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