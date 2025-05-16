Сем Альтман бачить майбутнє ChatGPT як персонального ШІ-асистента, який пам'ятатиме кожну деталь життя користувача.

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман розповів, яким бачить майбутнє ChatGPT, викликавши бурхливі обговорення. Він заявив, що в перспективі ШІ-асистент стане настільки персоналізованим, що пам'ятатиме кожну деталь життя користувача.

Ідеалом Альтман назвав "дуже крихітну модель міркувань із трильйоном токенів контексту, куди завантажене все ваше життя", передає TechCrunch.

За його задумом, такий ШІ зможе ефективно аналізувати повсякденність людини – кожну переписку, книжку, лист і веб-сторінку, які вона читала, і зовнішні джерела, до яких підключена. Нові життєві події додаватимуться в контекст моделі. За словами глави OpenAI, подібним чином зберігають свої корпоративні дані компанії.

Відео дня

Коли Альтмана запитали про незвичайні способи застосування ChatGPT серед молоді, він зазначив, що студенти вже активно використовують нейромережу як операційну систему: завантажують файли, підключають джерела даних, а потім використовують "складні запити" для цих даних.

"Багато молодих людей насправді не приймають життєвих рішень, не запитавши ChatGPT", – поділився він спостереженням. При цьому він провів межу між поколіннями: користувачі старшого віку використовують ChatGPT як заміну Google, тоді як 20-30-річні – як цифрового помічника.

Можливості такого підходу вражають. У теорії ШІ зможе сам призначити техогляд вашої машини, розпланувати поїздку на весілля або оформити попереднє замовлення на наступний том книжкової серії, яку ви читаєте вже багато років. Але постає питання: чи варто довіряти комерційній компанії все своє життя.

Історія великих IT-компаній показує, що їхня поведінка далеко не завжди бездоганна. Google, наприклад, нещодавно програла антимонопольний суд у США, а навіть найкращі ШІ-моделі досі час від часу галюцинують.

Як УНІАН уже писав, понад 52 тисячі айтішників було звільнено по всьому світу з початку 2025 року. Причина – розвиток штучного інтелекту, який може ефективно виконувати рутинні завдання програмування, включно з написанням коду і тестуванням.

Тим часом творці ChatGPT готуються до запуску своєї соцмережі. Одна з важливих причин, чому OpenAI необхідна соцмережа – актуальні та живі дані користувачів, які вже є у Twitter і Meta і використовуються ними для тренування своїх моделей.

Вас також можуть зацікавити новини: