'Податок на Google' дістався до ChatGPT: що зміниться для українців із 2025 року

Раніше введення цього податку призвело до подорожчання підписки для українців на сервіси від Google, Netflix, Apple та інших інтернет-гігантів.

Компанія OpenAI почала надсилати повідомлення українським користувачам із платною підпискою ChatGPT, інформуючи, що з 1 січня 2025 року їхні рахунки почнуть обкладатися податком на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Ця зміна пов'язана з виконанням вимог українського податкового законодавства. У розсилці користувачам рекомендують оновити свій акаунт OpenAI, вказавши чинний ідентифікаційний номер платника податків ПДВ.

Якщо цього не зробити – відповідно до так званого "податку на Google", компанія буде "змушена" нарахувати та утримати податок на додану вартість у розмірі 20% з рахунку-фактури власника акаунта.

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Зараз вартість місячного користування ChatGPT Plus становить 20 доларів (~830 грн). Платна підписка відкриває доступ до новітніх моделей GPT зі свіжішими знаннями, швидший час відгуку і стабільність під час пікових навантажень.

Раніше з'явилася інформація, що з кожним роком користування ChatGPT буде дорожчати. Згідно з внутрішніми документами, отриманими The New York Times, до кінця поточного року ціна збільшиться з $20 до $22 на місяць, а до 2029 року досягне вже $44.

Докладніше про податок:

Його схвалили ще в червні 2021 року. У народі його охрестили "податком на Google". Він поширюється на компанії-нерезиденти, які надають українцям електронні послуги або рекламу, але не мають представництва в Україні.

Раніше введення цього податку призвело до подорожчання підписки для українців на сервіси від Google, Netflix, Apple та інших інтернет-гігантів. Унаслідок цього бюджет України за перше півріччя 2024 року отримав додаткові податкові надходження в розмірі 5,3 млрд грн.

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