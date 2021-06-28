Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу, згідно з якими великі іноземні ІТ-компанії будуть зобов'язані сплачувати податок на додану вартість від своїх доходів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає стягнення податку на додану вартість з послуг, які надають українцям незареєстровані в Україні великі іноземні ІТ-компанії. Верховна Рада ухвалила його 3 червня.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зазначається, що реєструватися в Україні як платники ПДВ повинні будуть іноземні компанії, що "постачають українцям електронні послуги" загальною сумою понад 1 мільйон гривень на рік.

Мова йде про такі компанії, як Google, Facebook, TikTok, YouTube, Apple, Microsoft. Саме вони після набуття законом чинності сплачуватимуть податок на додану вартість у розмірі 20% в іноземній валюті.

Зазначено, що це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету від ПДВ, а такі правила оподаткування вже стають звичною практикою в іноземних державах, наприклад у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані.

Хто звільняється від сплати податків

Також згідно з документом, від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем. Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їхнє проведення та надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.

Що цьому передувало

3 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4184, який передбачатиме стягнення податку на додану вартість з послуг, що їх надають українцям незареєстровані в Україні міжнародні інтернет-гіганти.

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Автор: Олег Давигора