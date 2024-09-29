Очікується, що процес підвищення ціни розтягнеться на п'ять років. Поки користувачі платять $20 на місяць.

OpenAI планує значно збільшити вартість підписки на найпопулярніший ШІ-чатбот – ChatGPT – протягом наступних п'яти років.

Згідно з внутрішніми документами, отриманими The New York Times, до кінця поточного року ціна збільшиться з $20 до $22 на місяць, а до 2029 року досягне вже $44.

Зараз, як зазначає NY Times, доходи OpenAI значно поступаються витратам. Наприклад, за весь 2024 рік компанія має намір заробити $3.7 мільярда, але її збитки очікуються на рівні $8.7 мільярда, головним чином через витрати на зарплати та інфраструктуру.

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Основне зростання OpenAI забезпечено популярністю ChatGPT – станом на червень чат-ботом користувалося близько 350 млн осіб, що в 3,5 раза більше, ніж у березні. Компанія також зазначає, що близько 10 мільйонів користувачів платять за підписку ChatGPT, і компанія планує поступово збільшувати її вартість, щоб підтримувати зростання доходів.

OpenAI також планує до 2025 року завершити перехід від некомерційної до комерційної моделі, що дасть змогу інвесторам отримувати вищий прибуток, зробивши компанію привабливішою для нових спонсорів.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI випустила свою першу версію ШІ з "мозком" на рівні доктора наук. Нова ШІ-модель уже доступна користувачам ChatGPT у вигляді превью-версії. Для запуску потрібна підписка Plus і Team.

А до кінця 2024 року OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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