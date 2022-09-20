Це стосується як покупок в застосунках, так і самих застосунків.

Компанія Apple оголосила про підвищення цін у своєму магазині App Store. Подорожчання відбудеться 5 жовтня і воно буде стосуватися як покупок в застосунках, так і самих застосунків.

За даними The Verge, це стосується всіх країн і територій, де як валюта використовується євро, а також Швеції, Південної Кореї, Чилі, Єгипту, Малайзії, Пакистану, В'єтнаму і Японії.

Повідомляється, що базова ціна застосунків збільшиться до 1,19 євро (~43 грн) замість 0,99 євро (~36 грн) раніше – це зростання на 20%. В Японії ж максимальна надбавка до вартості складе 30%. В Apple не уточнили причину коригування цін, але вона, ймовірно, пов'язана з ослабленням євро стосовно долара США.

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Водночас агентство Reuters зазначає, що Apple періодично змінює цінники в App Store з урахуванням коливань курсів валют, зокрема й в сторону здешевлення. Наприклад, у 2021 році початкова вартість застосунків в App Store була знижена з 1,09 євро до 0,99 євро.

Зміни цін в App Store відбулися через кілька тижнів після того, як Apple підвищила ціни на свої нові айфони та смарт-годинники на деяких ринках за межами США також на 20-30%. Наприклад, якщо iPhone 13 у Великобританії коштував 779 фунтів (~32 700 грн), то iPhone 14 продається вже за 849 фунтів (~35 100 грн).

Нагадаємо, що на початку 2022 року Apple підвищила ціни в українському App Store на 20%. Підвищення цін пов'язане з прийнятим в Україні "податку на Google", який почали брати з 1 січня.

А тим часом компанія готується до своєї другої у 2022 році осінньої презентації, яка пройде в кінці жовтня. На ній покажуть нові айпади, "маки" і макбуки.

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