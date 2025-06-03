Старт клінічних випробувань планується пізніше у 2025 році

Стартап Paradromics, який конкурує з Neuralink, уперше встановив пацієнту свій мозковий імплантат. Нейрохірург імплантував чип у мозок пацієнта під час операції для лікування епілепсії та залишив його приблизно на 10-15 хвилин. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Проведена процедура показала, що систему можна безпечно встановити, ба більше, вона фіксує нейронну активність, Щойно буде отримано всі необхідні дозволи від регулювальних органів, компанія планує розпочати клінічні випробування.

Заснована 2015 року Paradromics розробляє інтерфейс мозок-комп'ютер (brain-computer interface, BCI) під назвою Connexus для допомоги людям із серйозними руховими порушеннями, такими як параліч, говорити за допомогою комп'ютера.

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На відміну від конкуруючих систем, Connexus націлений на зчитування сигналів на рівні окремих нейронів. У компанії порівнюють цей підхід з розміщенням мікрофонів усередині та зовні стадіону. Усередині вони здатні вловлювати більше деталей, наприклад, окремі розмови. Поза стадіоном буде чути тільки рев натовпу.

Paradromics конкурує з Neuralink Ілона Маска, яка встановила свій нейрочип уже трьом пацієнтам. За його допомогою людина може виконувати повсякденні завдання, наприклад, вмикати музику або телевізор "силою думки", а також грати в ігри. Причому поступово це виходить робити дедалі швидше й ефективніше.

У майбутньому Ілон Маск планує імплантувати нейрочип і собі: у перспективі він дасть змогу не лише керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Раніше стало відомо, що секретний стартап глави Valve Гейба Ньюелла, випустить свій перший нейрочип у 2025 році. На відміну від чипів Neuralink ці будуть імплантуватися простіше і підключатися одночасно до кількох частин мозку.

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