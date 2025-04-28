Це рішення стало необхідністю, оскільки вручну досягти необхідної швидкості і точності під час встановлення чипу в мозок неможливо.

Компанія Ілона Маска Neuralink імплантувала мозковий чіп уже третьому пацієнту. За словами підприємця, цього разу операцію проводив робот-хірург.

Третім добровольцем став мешканець Аризони Бредфорд Сміт, який страждає на бічний аміотрофічний склероз. Він також став першим пацієнтом із цим захворюванням. Завдяки мозковому імпланту, розробленому Neuralink, чоловік може спілкуватися, керуючи комп'ютером "силою думки".

Ілон Маск наголосив, що використання робота стало необхідністю через вимоги до швидкості й точності під час установлення мозкового імпланта, що містить 1024 електроди на 64 найтонших дротах. Ці електроди зчитують сигнали мозку власника і транслюють їх на різні пристрої.

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Також глава Neuralink зробив сміливу заяву про те, що роботи-хірурги можуть замінити людей протягом найближчих п'яти років.

"Звичайній людині не вистачає точності та швидкості для проведення особливо тонких маніпуляцій", – написав він на своїй сторінці у твіттері.

Добровольцем для імплантації чіпа Neuralink тепер може стати кожен, незалежно від країни проживання і громадянства. Компанія шукає людей із тетраплегією – це захворювання, коли через ушкодження спинного або головного мозку паралізовані руки та ноги.

Поки що можливості мозкового чипа Neuralink обмежені. З його допомогою людина може виконувати повсякденні завдання, наприклад, вмикати музику або набирати повідомлення силою думки, а також грати у відеоігри. Причому поступово це вдається робити дедалі швидше й ефективніше.

У майбутньому Маск планує імплантувати нейрочип і собі: у перспективі він дасть змогу не лише керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

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