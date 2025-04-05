На цей момент компанія встигла успішно імплантувати свої мозкові чіпи трьом пацієнтам із паралічем.

Стартап Ілона Маска з виробництва мозкових чипів Neuralink відкрив прийом заявок на встановлення нейрочипів для людей у всьому світі, повідомляється у блозі розробника.

Якщо раніше добровольцями могли стати тільки повнолітні громадяни трьох країн (США, Великої Британії та Канади), то тепер Neuralink пропонує імплантувати чіп людям по всьому світу, незалежно від країни проживання і громадянства.

Заявки приймаються на офіційному сайті компанії. Neuralink шукає людей із тетраплегією (також відомою як квадриплегія). Це захворювання, за якого через пошкодження спинного або головного мозку паралізовані руки та ноги.

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Станом на квітень 2025 року компанія встигла успішно імплантувати свої мозкові чипи трьом пацієнтам. Першому пацієнту імплантували чип у січні минулого року, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.

Поки що можливості мозкового чипа Neuralink обмежені. З його допомогою людина може виконувати повсякденні завдання, наприклад, вмикати музику або телевізор "силою думки", а також грати в ігри. Причому поступово це вдається робити дедалі швидше й ефективніше.

У майбутньому Ілон Маск, голова Neuralink, планує імплантувати нейрочип і собі: у перспективі він дасть змогу не лише керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Компанія також розробляє новий пристрій Blindsight, здатний повернути зір навіть сліпим від народження. Він уже отримав схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

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