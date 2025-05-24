На відміну від чипів Neuralink Маска, ці будуть імплантуватися простіше і підключатися одночасно до кількох частин мозку.

Секретний стартап боса Valve Гейба Ньюелла, який займається розробкою мозкових імплантів, пообіцяв випустити свій перший нейрочіп Starfish уже цього року. Про це пише The Verge.

На відміну від чипів Neuralink Ілона Маска, ці імплантати будуть вживлюватися простіше і підключатися одночасно до декількох частин мозку. Розміри чипа мають становити всього 2×4×0,3 мм (проти 23 мм у Neuralink), а енергоспоживання – 1,1 мВт (проти 6 мВт у Neuralink).

Очікується, що нейрочипи Starfish будуть використовуватися в лікуванні хвороби Паркінсона і не тільки. Крім того, створюється версія для "випалювання" злоякісних пухлин.

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Про створення нейроімпланта поки що не йдеться. У перспективі Starfish планує інтегрувати нейрочип в імплант власної розробки, який працюватиме без батареї і передаватиме дані бездротовим зв'язком. Зараз компанія шукає партнерів, готових використовувати її технологію у своїх продуктах.

Коли почнуть випробування на людях, поки що не говорять.

Тим часом надійний інсайдер Valve стверджує, що Half-Life 3 уже можна пройти від початку до кінця. Наразі команда зосереджена на доопрацюванні та оптимізації, а реліз гри може відбутися взимку 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року відбувся реліз прологу "фанатської" версії Half-Life 3. За основу сюжету взято текст, опублікований сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в якому той описав передбачувані події третього епізоду Half-Life 2.

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