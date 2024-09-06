Google 'Фото' отримав нову ШІ-функцію, яка замінить вам особистого фотографа

Помічник зі штучним інтелектом знайде в галереї знімки за описом і підсумує недавні поїздки.

Після попереднього тестування нової функції на основі ШІ, яка спрощує пошук фотографій у Google "Фото", пошуковий гігант почав розсилку оновлення користувачам. Найближчими тижнями ця функція з'явиться у всіх, пише The Verge.

Функція називається Ask Photos ("Запитати у фото"). З її допомогою користувачі можуть зробити текстові або голосові запити, щоб знайти конкретні спогади або інформацію у своїх зображеннях. Причому вони можуть бути найрізноманітнішої складності. Деякі приклади:

Покажи, як моя дочка вчилася плавати.

Покажи найкращі фото з кожного парку, який я відвідав.

Які теми в нас були з нагоди дня народження [...].

Що я їв у готелі в [місце розташування]?

Також фіча вміє видавати результат на загальні запити на кшталт "збери десять найкращих фото з відпустки" або "зроби підсумки недавньої поїздки". У Google порівнюють її з особистим фотографом, який знає все про вас.

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А ще Google поліпшила традиційний пошук зображень, який тепер називається "класичним пошуком" (classic search). Користувачі зможуть знаходити фото за допомогою природної мови, вводячи запити на кшталт "Аліса і я сміємося". Для зручності пошук також буде впорядковано за датою або релевантністю.

Додаток Google Фото вважається одним із найпопулярніших засобів для зберігання та обробки фотографій на мобільних пристроях, включно з iOS та Android. Наразі додаток використовують понад 1 мільярд людей у всьому світі.

З початку 2024 року в Google "Фото" з'явилося чимало корисних функцій. Наприклад, користувацька медіатека більше не захаращується однаковими або схожими фотографіями. А в серпні ШІ-функції для редагування в "Google Фото" стали безкоштовними для всіх.

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