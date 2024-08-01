Раніше вони були доступні тільки тим, у кого є смартфон Pixel або оформлена підписка Google One.

Після початкового анонсу ще навесні Google зробила безкоштовними "Чарівну гумку" та інші ШІ-фішки Google "Фото", зокрема й для Айфонів. Раніше вони були доступні тільки тим, у кого є смартфон Pixel або оформлена підписка Google One, пише ZDNet.

Застосунок "Google Фото" аналізує знімки за допомогою алгоритмів ШІ і залежно від цього пропонує застосувати до нього різні інструменти:

Magic Eraser – прибирає непотрібні об'єкти зі знімків.

Magic Editor – "вносить складні зміни без навичок редагування професійного рівня" в певні частини зображення (об'єкт, небо, тло тощо).

Photo Unblur – виправлення фотографій з низькою різкістю на основі раніше зробленого сканування зображень.

Portrait Light – налаштування розташування джерела світла, регулювання інтенсивності освітлення.

І хоча нові функції стали доступні безкоштовно абсолютно всім, деякі обмеження все ж залишилися. Скористатися ними можуть власники iPhone (з iOS 15 і новіше) і Android-смартфонів (з Android 8 і новіше).

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Додаток Google Фото вважається одним із найпопулярніших засобів для зберігання та обробки фотографій на смартфонах, як з Android та iOS. Наразі додаток використовують понад 1 мільярд людей у всьому світі.

З початку 2024 року в Google "Фото" з'явилося чимало корисних функцій. Наприклад, застосунок автоматично створює резервні копії знімків у форматі без втрати якості для iOS і Android, а призначена для користувача медіатека перестала захаращуватися однаковими або схожими фотографіями.

Як розповідав УНІАН, смартфони Samsung Galaxy отримали функцію ШІ-"перекладача" в месенджерах. Тепер переклад телефонних дзвінків у режимі реального часу доступний і через Telegram з WhatsApp.

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