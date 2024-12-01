Очікується, що цифровий "двійник" не тільки ділитиметься мудрістю, а й у перспективі навіть зможе ухвалювати управлінські рішення.

Японський техногігант Panasonic створив ШІ-клон свого засновника Коносуке Мацусіти, який помер ще 1989 року. Цифровий "двійник" навчатиме нових співробітників, а в перспективі навіть зможе ухвалювати управлінські рішення – прямо як голова корпорації "Арасака" у грі Cyberpunk 2077.

В Японії Коносуке Мацусіти вважається "Богом менеджменту". Основою для створення двійника послугували книги, листи, а також понад 3000 голосових записів з виступів та інтерв'ю. Це дасть змогу ШІ доносити ідеї та думки Мацусіти до тих, кого він ніколи не зустрічав за життя, йдеться на сайті Panasonic.

Розробку вели спільно з Інститутом Мацуо при Токійському університеті. У процесі брали участь люди, які особисто навчалися у засновника. Головне завдання нейромережі – відповідати на запитання "Що б подумав Коносуке Мацусіти?", "Що б зробив Мацусіти?". У компанії сподіваються, що це змотивує нових співробітників на розробку якісно нового підходу в розвитку електроніки.

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Компанія заявляє, що буде й надалі розвивати ШІ-клон Мацусіти, щоб із ним можна було радитися з питань важливих для компанії рішень.

Коносуке Мацусіта вважається одним із найвидатніших бізнес-лідерів Японії. Саме йому приписують рішення, які зробили Panasonic лідером у галузі споживчої електроніки. Його книги вважаються обов'язковим читанням для підприємців і управлінців у Японії.

Раніше британська співачка й акторка FKA Twigs зізналася, що використовує ШІ-клон для спілкування з фанатами та ЗМІ. Штучний інтелект не лише копіює особистість артистки, а й використовує її інтонацію та вміє розмовляти кількома мовами.

Як УНІАН уже писав, школи в Південній Кореї навчатимуть дітей за підручниками, написаними ШІ. Інтерактивні книжки підтримуватимуть переклад різними мовами та субтитри, а також зможуть оцінювати знання учнів за допомогою штучного інтелекту.

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