Рішення ухвалено через економічні, логістичні та інші практичні проблеми.

Найбільший японський і один з провідних світових виробників електроніки "Panasonic Group" заявив про призупинення операцій з Росією через економічні, логістичні та інші практичні проблеми.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У "Panasonic Group" ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні та хочемо висловити глибокі співчуття всім постраждалим. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія продовжить моніторинг розвитку подій і надаватиме гуманітарну допомогу, якщо це необхідно.

"Як перший крок, ми вирішили пожертвувати близько 20 мільйонів єн польському Червоному Хресту, який підтримує тих, хто евакуювався до сусідньої Польщі з України, а також неурядовій організації "Peace Winds Japan", яка надає допомогу Україні", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну.

IKEA припинила роботу в Росії та Білорусі.

А Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг у Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: