Штучний інтелект не тільки копіює особистість артистки, а й використовує її інтонацію та вміє розмовляти кількома мовами.

Британська співачка й акторка FKA Twigs розповіла, що створила віртуальну версію себе за допомогою технологій штучного інтелекту для спілкування з прихильниками та ЗМІ, поки вона зайнята створенням музики. Про це пише Variety.

Артистка детально розповіла про проєкт, виступаючи на слуханні в Сенаті США з питань інтелектуальної власності. Законопроєкт пропонує запровадити регулювання щодо ШІ та авторського права.

Під час виступу в Сенаті FKA Twigs зазначила, що її мистецтво "це її ідентичність", тому вона вирішила розробити ШІ-версію себе. Так званий діпфейк не лише копіює особистість артистки, а й використовує її інтонацію та вміє говорити кількома мовами.

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Вона переконана, що подібні технології слугують дуже цінними інструментами як у мистецькому, так і в комерційному плані, однак за умови, що вони перебувають під контролем артиста. Тому співачка закликала законодавчо регулювати використання штучного інтелекту.

Діпфейк протестують цього року. ШІ візьме на себе роль у розширенні охоплень і взаємодії з аудиторією в соцмережах, тоді як вільний час артистка має намір проводити в студії.

Як УНІАН уже писав, нещодавно Євросоюз ухвалив перший із багатьох законів про штучний інтелект. Документ має впорядкувати використання цієї технології з урахуванням реальних і потенційних ризиків, а також задасть законодавчий тренд у світі.

Водночас ми часто стали чути про так звані ШІ-девайси. Це компактні пристрої розміром з пейджер і власним ШІ, який вміє взаємодіяти з додатками через голосові команди. На ринку вже з'явилися Humane AI Pin, Rabbit R1 і Pendant.

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